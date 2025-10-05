‘বিসিবি নির্বাচন রাতের ভোটকেও হার মানিয়েছে’

বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন নিয়ে অনিয়মের অভিযোগ তুলেছেন আব্দুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদুয়ান। দেশের ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রক সংস্থার এবারের নির্বাচন রাতের ভোটকেও হার মানিয়েছে বলে অভিযোগ এই সংগঠকের।
রাত পোহালেই বিসিবি নির্বাচন। যেখানে ঢাকা বিভাগের আঞ্চলিক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা ক্যাটাগরি-১ থেকে পরিচালক প্রার্থী ছিলেন রেদুয়ান। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বিসিবির বর্তমান সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল ও ক্রিকেট পরিচালক নাজমুল আবেদীন ফাহিম। কিন্তু অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচনের ঠিক আগের দিন সরে দাঁড়িয়েছেন জামালপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার এই কাউন্সিলর। নিজের প্রার্থিতা বাতিলের পর গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেন রেদুয়ান। রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি।
অভিযোগ আছে, রাতের ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়েছিল পতিত আওয়ামী লীগ সরকার। এর পর থেকে এ দেশে ‘রাতের ভোট’ কথাটির প্রচলন হয়। বিসিবি নির্বাচনের আগের দিন সেই কথাটি স্মরণ করিয়ে দিলেন রেদুয়ান। তাঁর দাবি, আওয়ামী লীগের নির্বাচনের চেয়ে বেশি অনিয়ম হচ্ছে বিসিবির নির্বাচনে।
অনিয়মের জন্য বুলবুল এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়ার দিকে আঙুল তুলেছেন রেদুয়ান। তিনি ছাড়াও বিসিবি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন প্রার্থী। সব মিলিয়ে তুমুল বিতর্কের মধ্যেই হতে যাচ্ছে বিসিবি নির্বাচন।
সংবাদমাধ্যমকে রেদুয়ান বলেন, ‘রাতের ভোট তো...তবু তো ওরা ব্যালট বাক্স ভরেছে, সেটা আলাদা জিনিস। এরা তো সুকৌশলে এমন কাজ করছে, সেটা (রাতের) ব্যালট বাক্সকেও হার মানিয়ে ফেলছে। ক্রিকেটের স্বার্থে আমি এই অবস্থার পরিবর্তন চাই।’
ফুয়াদের দাবি, অনেক কাউন্সিলর পাঁচতারা হোটেলে বসে ই-ব্যালেটে ভোট দিচ্ছেন, ‘নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বহুবার দেখা করতে চেয়েছি, আমার সঙ্গে দেখা করেনি। আমি দরখাস্তও দিতে চেয়েছিলাম যে, ই-ব্যালট ও পোস্টাল ব্যালট শুধু তাঁদেরই দেবেন, যাঁরা দেশের বাইরে অথবা হাসপাতালে রোগী হিসেবে আছেন। যাঁরা সুস্থ, যাঁরা ঘুরেফিরে খাচ্ছেন, যাঁরা কাউন্সিলর হয়েছেন, যাঁরা হোটেলে বসে আমোদ-ফুর্তি করছেন, তাঁরা কেন ই-ব্যালটে ভোট দেবেন?’