সাকিবের ব্যর্থতা চলছেই, রুদ্ধশ্বাস জয়ে প্লে অফে অ্যান্টিগা

গায়ানার প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে রানের জন্য বেশ সংগ্রাম করছিল গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স ও অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস। ১০০ রানের লক্ষ্য তাড়া করে অ্যান্টিগা জিতলেও তাদের খেলা শেষ করতে লেগেছে ২০ ওভার। তাতেই প্লে অফে উঠে গেছে সাকিব আল হাসানের অ্যান্টিগা।
বাংলাদেশ সময় আজ ভোরে প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে অ্যান্টিগা এন্ড বারবুডা ফ্যালকনস। তাতে ১০ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করেছে। তারা জিতেছে ৫ ম্যাচ, ৪ ম্যাচ হেরেছে ও পরিত্যক্ত হয়েছে ১ ম্যাচ। এখন পর্যন্ত ৩ নম্বরে আছে সাকিবের অ্যান্টিগা। তাদের পাশাপাশি সেন্ট লুসিয়া কিংস, ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সেরও নিশ্চিত হয়েছে প্লে অফ। সেন্ট লুসিয়া, ত্রিনবাগো দুই দলেরই পয়েন্ট ১২। প্রত্যেকেরই একটি করে ম্যাচ বাকি গ্রুপ পর্বে।
৮ ম্যাচে ৮ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট তালিকার চারে গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স। পাঁচ ও ছয়ে থাকা সেন্ট কিটস এন্ড নেভিস প্যাট্রিয়টস, বার্বাডোজ রয়্যালসের পয়েন্ট ৬ ও ৩। সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, বার্বাডোজ খেলেছে ৯ ও ৭ ম্যাচ। সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস জিতলে ৮ পয়েন্ট পাবে। এদিকে বার্বাডোজ সর্বোচ্চ ৯ পয়েন্ট পেতে পারে টুর্নামেন্টে। সে ক্ষেত্রে গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্সের হাতে থাকা দুই ম্যাচই হারতে হবে। এমনকি নেট রানরেটও সমীকরণ ওলটপালট করে দিতে পারে। অ্যান্টিগা প্লে অফ নিশ্চিত করলেও সাকিব ফের ব্যর্থতার বৃত্তে ঢুকে পড়েছেন। নিজের সবশেষ দুই ম্যাচ মিলে করেছেন ১৬ রান। পেয়েছেন কেবল ১ উইকেট।
প্রভিডেন্স স্টেডিয়ামে আজ ১০৩ রানের লক্ষ্য হলেও অ্যান্টিগা নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে। ১৩.২ ওভারে ৬ উইকেটে ৬৫ রানে পরিণত হয় সাকিবের দল। সাকিব ২ বলে করেছেন ১ রান। সতীর্থদের আসা-যাওয়ার মধ্যে এক প্রান্ত আগলে খেলতে থাকেন ওপেনার আমির জাঙ্গু। সপ্তম উইকেটে ৩৫ বলে ৩৮ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েন জাঙ্গু ও ফ্যাবিয়ান অ্যালেন। ১৯.১ ওভারে ৬ উইকেটে ১০৩ রান করে ফেলে অ্যান্টিগা অ্যান্ড বারবুডা ফ্যালকনস। ৫৭ বলে ইনিংস সর্বোচ্চ ৫১ রান করে অপরাজিত থাকেন জাঙ্গু। মেরেছেন ৪ চার ও ২ ছক্কা। গায়ানার অধিনায়ক ইমরান তাহির ও মঈন আলী পেয়েছেন দুটি করে উইকেট।
অ্যান্টিগার ৪ উইকেটের জয়ে ম্যাচ-সেরা হয়েছেন দলটির পেসার জেইডেন সিলস। ৩.১ ওভারে ১৫ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। এর আগে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অ্যান্টিগা অধিনায়ক ইমাদ ওয়াসিম। আগে ব্যাটিং পাওয়া গায়ানা অ্যামাজন ওয়ারিয়র্স ১৯.১ ওভারে ৯৯ রানে গুটিয়ে যায়। সিলসের ৪ উইকেটের পর দ্বিতীয় সেরা বোলিং করেছেন উসামা মীর। ৪ ওভারে ১৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন মীর। সাকিব ৪ ওভারে ২৮ রানে পেয়েছেন ১ উইকেট।