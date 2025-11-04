‘আল্লাহ কাউকে রোগ বালাই দিয়েন না...’

বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে হতাশার গল্প তো নতুন কিছু নয়। উন্নত চিকিৎসার অভাবে অকালে মারা যান অনেকে। এমনকি সঠিক সময়ে চিকিৎসা সেবাটুকু মেলে না অনেক রোগীর। দেশের বেহাল চিকিৎসাব্যবস্থা নিয়ে নিগার সুলতানা জ্যোতির কণ্ঠে ফুটে উঠেছে হতাশা।
সঠিক চিকিৎসার অভাবে যেমন অনেকে অকালে মারা যান, তেমনি অনেকে পঙ্গু হয়ে হাসপাতালে ভুগতে থাকেন বছরের পর বছর ধরে। অনেক দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসাও মেলে না বাংলাদেশে। তাছাড়া অনেক চিকিৎসকের কাছে সেবার চেয়ে আর্থিক জিনিসটাই মুখ্য হয়ে ওঠে। হাসপাতালের বিছানায় ধুঁকে ধুঁকে মরতে দেখা যায় অনেক রোগীকে। জ্যোতির মতে দেশের এমন বেহাল চিকিৎসাব্যবস্থায় রোগে আক্রান্ত হওয়ার চেয়ে সরাসরি মৃত্যুবরণ করাটাই শ্রেয়। নিজের অফিশিয়াল ফেসবুক পেজে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট অধিনায়ক লিখেছেন, ‘সরকারি হাসপাতালে জরুরি বিভাগে ডাক্তার নেই। প্রাইভেট সেন্টারে সিজার করবেন এমন রোগী বেশী প্রাধান্য পেয়ে থাকেন। টেস্ট করাতে গেলে আরও খুশি। চিকিৎসা ব্যবস্থা নিয়ে কিছু বলার নেই। আজ নিজের চোখে যা দেখলাম, বুঝলাম মনে হলো আল্লাহ কাউকে রোগ বালাই দিয়েন না। একদম সরাসরি মৃত্যু দিও।’
উন্নত চিকিৎসাব্যবস্থার অভাবে বাংলাদেশ ছেড়ে সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ডে গিয়ে চিকিৎসা করানোর ঘটনাও অহরহ দেখা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের কজন মানুষের বিদেশে গিয়ে সঠিক চিকিৎসার সুযোগ মেলে? তাঁদের কাছে দেশের চিকিৎসাব্যবস্থাই একমাত্র ভরসা। জ্যোতি গতকাল কোথায় ও কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে ফেসবুকে লিখেছেন, সেটা জানা যায়নি। কিন্তু বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দলের অধিনায়কের এমন পোস্টে দেশের চিকিৎসাব্যবস্থার করুণ চিত্রটাই কেবল ফুটে ওঠে।
জ্যোতির নেতৃত্বে কদিন আগে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল ভারতে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলে এসেছে। ৮ দলের মধ্যে ৭ নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছিল জ্যোতির দল। ৭ ম্যাচ খেলে পেয়েছিল কেবল ১ জয়। হেরেছিল ৫ ম্যাচ ও বৃষ্টিতে ১ ম্যাচ ভেসে গিয়েছিল। সমান ৩ পয়েন্ট হলেও নেট রানরেটের কারণে বাংলাদেশ সাত ও পাকিস্তান আট নম্বরে থেকে টুর্নামেন্ট শেষ করেছিল। পরশু মুম্বাইয়ের ডিওয়াই পাতিল স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ৫২ রানে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।