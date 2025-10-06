বিসিবি সভাপতির কাছে এবারের নির্বাচন নতুন লাগছে

সরকারি হস্তক্ষেপের অভিযোগ, প্রার্থীদের নাম প্রত্যাহার—সব মিলিয়ে এবার শুরুর আগেই আকর্ষণ হারিয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) নির্বাচন। এরই মধ্যে ২১ প্রার্থী সরে দাঁড়িয়েছেন। ৯ পরিচালক বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন।
বিসিবি সভাপতির পদও এক রকম নিশ্চিত বলা চলে। ফলে আজ সকাল দশটা থেকে শুরু হওয়া ভোট নিয়ে যতটা না রোমাঞ্চ, তার চেয়ে বিতর্কই ছিল বেশি।
ভোটকেন্দ্রে গিয়ে প্রথমবার ভোট দেওয়ার অভিজ্ঞতা জানালেন বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল। ভোট দেওয়ার পর সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় বললেন, ‘আগে কখনো নির্বাচন করিনি। নির্বাচনে অংশগ্রহণও করিনি। যা-ই দেখছি, সব নতুন লাগছে। সতীর্থরা এসেছে। বিভিন্ন জেলা থেকে লোক এসেছে। ক্লাবের প্রতিনিধি আর অংশীদাররাও আছেন। রোমাঞ্চ তো থাকবেই। এই নির্বাচনে আমি অংশ নিচ্ছি। দেখা যাক।’
ক্যাটাগরি–১ এ ঢাকা বিভাগের পরিচালক প্রার্থী হয়ে ভোট দিয়েছেন বুলবুল। বিসিবি নির্বাচন নিয়ে সমালোচনা থাকলেও ভোটের পরিবেশ নিয়ে মন্তব্য করতে চাননি তিনি। বিসিবি সভাপতি বলেন,‘আগে তো কখনোই নির্বাচন করিনি। অংশও নেইনি। আজ ভোট শেষে বলব। ফলের ওপর নির্ভর করছে।’
শারজায় গত রাতে সিরিজের তৃতীয় টি-টোয়েন্টিতে আফগানিস্তানকে ৬ উইকেটে হারিয়েছে। তাতে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ জিতেছে বাংলাদেশ। আফগানদের ধবলধোলাইয়ের পর জাকের আলী অনিক-তানজিদ হাসান তামিমদের অভিনন্দন জানিয়েছেন বুলবুল। বিসিবি সভাপতি বলেন, ‘আমাদের আসল কাজই জাতীয় ক্রিকেট দল। তাদের জন্য অনেক শুভকামনা। ভালো ক্রিকেট খেলেছে ওরা। সামনে ওয়ানডে সিরিজটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মিডল অর্ডারে কিছু উন্নতির দরকার। তবে গত দুই মাস ধরে বাংলাদেশ যে ক্রিকেট খেলছে, তা সত্যিই অসাধারণ। এই দল নিয়ে আমরা আশাবাদী।’