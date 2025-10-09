বাংলাদেশের বিপক্ষে জেতার পরও অসন্তুষ্ট আফগানিস্তান

জয় দিয়ে বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ শুরু করেছে আফগানিস্তান। ১৭ বল হাতে রেখে ৫ উইকেটের জয়কে আয়েশি জয় বললেও ভুল হবে না। কিন্তু এমন জয়ের পরও একটা জায়গায় ঠিকই অসন্তোষ কাজ করছে আফগানদের।
বাংলাদেশের দেওয়া ২২২ রানের লক্ষ্যে নেমে আফগানিস্তানের স্কোর হয়ে যায় ১২.১ ওভারে ২ উইকেটে ৫৮ রান। সেখান থেকে তৃতীয় উইকেটে ১১১ বলে ৭৮ রানের জুটি গড়েন রহমানউল্লাহ গুরবাজ ও রহমত শাহ। ৩১তম ওভারের চতুর্থ বলে রহমতকে ফিরিয়ে জুটি ভাঙেন তানজিম হাসান সাকিব। রহমত পুল করতে গিয়ে শর্ট মিড উইকেটে মেহেদী হাসান মিরাজের হাতে উইকেট তুলে দিয়েছেন। ৭০ বলে ২ চারে ৫০ রান করে আউট হয়েছেন রহমত।
দল জেতার পরও ১২৪ ওয়ানডে খেলা রহমতের আউট নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন আফগানিস্তান অধিনায়ক হাশমতউল্লাহ শাহিদী। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শাহিদী বলেন, ‘দিন শেষে রহমতকে নিয়ে খুশি নই। সে দলের সিনিয়র ক্রিকেটার। যেভাবে উইকেট বিলিয়ে দিয়ে এসেছে, তাতে আমি সন্তুষ্ট নই।’ রহমত আউট হওয়ার ঠিক পরের ওভারে আউট হয়েছেন রহমানউল্লাহ গুরবাজ। ৩২তম ওভারের দ্বিতীয় বলে মিরাজের অসাধারণ এক ডেলিভারিতে গুরবাজ বোল্ড হয়েছেন। গুরবাজের ব্যাট থেকে এসেছে ৫০ রান।
শাহিদীর মতে থিতু হওয়ার পর উইকেট বিলিয়ে দিয়ে আসার কোনো মানে হয় না। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আফগান অধিনায়ক বলেন, ‘ব্যাটিংয়ে আমাদের শুরুটা দারুণ হয়েছিল। রহমানউল্লাহ গুরবাজ আর রহমত শাহ দুজনেই দারুণ ইনিংস খেলেছে। এমন অবস্থায় থিতু হওয়ার পর কন্ডিশন বুঝে ফেলি। তখন ম্যাচটা শেষ করে আসা উচিত আমাদের। গুরবাজের আউটটা ঠিক। ভালো বল ছিল সেটা। কিন্তু রহমত উইকেটটা ছুড়ে এসেছে।’
রহমত-গুরবাজ পরপর দুই ওভারে আউট হলে আবার ম্যাচে ফেরে বাংলাদেশ। কারণ, তখন আফগানদের স্কোর হয়ে যায় ৩১.২ ওভারে ৪ উইকেটে ১৩৬ রান। ছয় নম্বরে নেমে ৪৪ বলে ৬ চার ও ১ ছক্কায় ৪০ রান করেন আজমতউল্লাহ ওমরজাই। তিনরি যখন আউট হয়েছেন, তখন ৭ ওভারে ২৭ রান প্রয়োজন আফগানিস্তানের। ষষ্ঠ উইকেটে ২৬ বলে ৩১ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়ে মাঠ ছাড়েন শাহিদী ও মোহাম্মদ নবি। শাহিদী ৪৬ বলে ২ চারে ৩৩ রান করে অপরাজিত থাকেন।
বাংলাদেশকে ৫ উইকেটে হারিয়ে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে গেল আফগানিস্তান। জয়ের পর সতীর্থদের প্রশংসায় ভাসিয়ে শাহিদী বলেন, ‘দলের পারফরম্যান্সে আমি খুশি। আমাদের জন্য ভালো একটা ম্যাচ ছিল এটা। পরের ম্যাচগুলোর অপেক্ষায় এখন আমরা।’ অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচসেরা হয়েছেন ওমরজাই। ব্যাটিংয়ে ৪০ রানের ইনিংসের পাশাপাশি ৯ ওভারে ৪০ রান দিয়ে ৩ উইকেট নিয়েছেন। সিরিজের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ওয়ানডে হবে ১১ ও ১৪ অক্টোবর।