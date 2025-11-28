নিয়মিত অধিনায়ককে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টেও পাচ্ছে না অস্ট্রেলিয়া

ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্ট দিয়ে অধিনায়ক হয়েই ফেরার কথা ছিল প্যাট কামিন্সের। কিন্তু চোট যে কিছুতেই তাঁর পিছু ছাড়ছে না। ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে তাই তাঁর ফেরা হচ্ছে না।
অ্যাশেজে দ্বিতীয় টেস্টের জন্য আজ ১৪ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া (সিএ)। চোটে পড়ায় কামিন্সের মতো জশ হ্যাজলউডও ফিরতে পারছেন না ব্রিসবেনে ৪ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টে। এখনো পিঠের চোট থেকে পুরোপুরি সেরে না ওঠা কামিন্স অনুশীলনে কোনো কমতি রাখছেন না। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য গার্ডিয়ান’-এর এক প্রতিবেদনে জানা গেছে, কামিন্স এখন দলের সঙ্গে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের ভেন্যু ব্রিসবেনে আছেন। স্টিভ স্মিথকে এক ঘণ্টা বোলিংও করেছেন কামিন্স।
কামিন্স-হ্যাজলউডের মতো চোটের সমস্যা রয়েছে উসমান খাজারও। তবু ব্রিসবেন টেস্টের ১৪ সদস্যের দলে তাঁকে রাখা হয়েছে। এখন যদি একাদশে সুযোগ না পান, তাহলে ট্রাভিস হেড ওপেনিং করতে পারেন। টেস্টে সচরাচর মিডল অর্ডারে ব্যাটিং করা হেড ওপেনিংয়ে এলে মিডল অর্ডারে শূন্যতা সৃষ্টি হবে। সেক্ষেত্রে অলরাউন্ডার বিউ ওয়েবস্টার ও উইকেটরক্ষক ব্যাটার জশ ইংলিসকে দেখা যেতে পারে ব্রিসবেনে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টের মিডল অর্ডারে।
হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়ায় পার্থে প্রথম টেস্ট থেকে ছিটকে গিয়েছিলেন হ্যাজলউড। দুই দিনে শেষ হওয়া সেই টেস্টে অস্ট্রেলিয়া পেয়েছিল ৮ উইকেটের বিশাল জয়। হেডের ঝোড়ো সেঞ্চুরিতে অস্ট্রেলিয়া ২৮.২ ওভারে ২০৫ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতেছিল। মিচেল স্টার্ক ১০ উইকেট নিয়ে জিতেছিলেন ম্যাচসেরার পুরস্কার। ব্রিসবেনে অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টের দলে কামিন্স-হ্যাজলউড না থাকলেও স্টার্ক-বোল্যান্ডের মতো তারকা পেসাররা আছেন। ব্রেন্ডন ডগেট, ওয়েবস্টারের মতো পেসারদেরও একাদশে দেখা যেতে পারে।
কামিন্স না থাকায় পার্থ টেস্টের মতো ব্রিসবেন টেস্টেও অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন স্টিভ স্মিথ। ব্রিসবেনে ৪ ডিসেম্বর শুরু হতে যাওয়া অ্যাশেজের দ্বিতীয় টেস্টটি মূলত দিবারাত্রির টেস্ট। তৃতীয় টেস্ট শুরু হবে ১৭ ডিসেম্বর অ্যাডিলেড ওভালে। এই ম্যাচ দিয়ে অধিনায়ক হয়েই ফিরতে পারেন কামিন্স। ২৬ ডিসেম্বর মেলবোর্নে শুরু হবে চতুর্থ টেস্ট। নতুন বছরের ৩ জানুয়ারি মাঠে গড়াবে অ্যাশেজের পঞ্চম তথা শেষ টেস্ট।
ব্রিসবেন টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার ১৪ সদস্যের দল
উসমান খাজা, জেক ওয়েদার্যাল্ড, মারনাস লাবুশেন, স্টিভ স্মিথ (অধিনায়ক), ট্রাভিস হেড, ক্যামেরন গ্রিন, অ্যালেক্স ক্যারি (উইকেটরক্ষক), মিচেল স্টার্ক, নাথান লায়ন, স্কট বোল্যান্ড, ব্রেন্ডন ডগেট, বিউ ওয়েবস্টার, মাইকেল নেসার, জশ ইংলিস