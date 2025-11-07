শ্রীলঙ্কা দলে একগাদা পরিবর্তন

চলতি মাসে পাকিস্তান সফরে ৩ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে শ্রীলঙ্কা। এরপর স্বাগতিক দল ও জিম্বাবুয়েক নিয়ে ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি সিরিজে অংশ নেবে লঙ্কানরা। এজন্য আজ ওয়ানডে ও টি–টোয়েন্টি দল দিয়েছে শ্রীলঙ্কা ক্রিকেট বোর্ড (এসএলসি)।
সবশেষ এশিয়া কাপ ব্যর্থতার কারণে টি–টোয়েন্টি দলে চারটি পরিবর্তন এনেছে এসএলসি। জায়গা হারিয়েছেন বিনুরা ফার্নান্দো, নুয়ানিদু ফার্নান্দো, দুনিথ ওয়েলালাগে ও চামিকা করুণারত্নে। দলে ফেরানো হয়েছে জানিথ লিয়ানাগে, ভানুকা রাজাপাকসে, ইশান মালিঙ্গা ও দুশান হেমন্তকে। চোট থেকে সেরে না উঠায় পাকিস্তান সফরে যাওয়া হচ্ছে না মাথিশা পাথিরানার। তাঁর পরিবর্তে ডাক পেয়েছেন আসিথা ফার্নান্দো।
ওয়ানডে দলেও এসেছে পাঁচটি পরিবর্তন। বাদ পড়েছেন নিশান মাদুশকা, দুনিথ ভেল্লেলাগে, নুয়ানিদু ফার্নান্দো ও মিলান রতনায়েকে। তাঁদের পরিবর্তে সুযোগ পেয়েছেন ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, লহিরু উদারা, প্রমোদ মাদুশান ও কামিল মিশারা। চোটের কারণে দলে রাখা হয়নি দিলশান মাদুশঙ্কাকে। তাঁর বদলে নেওয়া হয়েছে ঈশান মালিঙ্গাকে।
শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের মধ্যকার তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ হবে ১১,১৩ ও ১৫ নভেম্বর। ত্রিদেশীয় টি–টোয়েন্টি শুরু হবে ১৭ নভেম্বর।
ওয়ানডে দল: চারিথ আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), পাথুম নিসাঙ্কা, লাহিরু উদারা, কামিল মিশারা, কুশল মেন্ডিস, সাদিরা সমারাবিক্রমা, কামিন্দু মেন্ডিস, জানিথ লিয়ানাগে, পবন রতনায়েকে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মাহিশ থিকশানা, জেফরি ভ্যান্ডারসে, দুশমন্ত চামিরা, আসিথা ফার্নান্দো, প্রমোদ মাদুশান, ঈশান মালিঙ্গা।
টি-টোয়েন্টি দল: চারিথ আসালাঙ্কা (অধিনায়ক), পাথুম নিসাঙ্কা, কুশল মেন্ডিস, কুশল পেরেরা, কামিল মিশারা, দাসুন শানাকা, কামিন্দু মেন্ডিস, ভানুকা রাজাপাকসে, জানিথ লিয়ানাগে, ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা, মাহিশ থিকশানা, দুশান হেমন্ত, দুশমন্ত চামিরা, নুয়ান থুসারা, আসিথা ফার্নান্দো, ঈশান মালিঙ্গা।