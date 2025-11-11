বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড টেস্টে অভিষেক হয়ে গেল অস্ট্রেলিয়ার এক আম্পায়ারেরও

সিলেটে বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের প্রথম টেস্টটা যেন ‘অভিষেকে’র টেস্ট। এক বাংলাদেশি ও দুই আইরিশ ক্রিকেটার আজই প্রথমবারের মতো টেস্টে খেলতে নেমেছেন। তাঁদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার এক আম্পায়ারেরও অভিষেক হয়ে গেছে।
আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে আম্পায়ারিং স্যাম নোগাস্কির জন্য একেবারে নতুন নয়। এর আগে ছেলেদের ক্রিকেটে ২৫ ওয়ানডে ও ৪২ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে আম্পায়ারিং করেছেন তিনি। মেয়েদের ক্রিকেটেও ৪ ওয়ানডে ও ২৫ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতেও আম্পায়ারের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু সিলেট টেস্ট দিয়ে আজ ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে প্রথমবারের মতো আম্পায়ারিং করছেন তিনি। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড প্রথম টেস্টে অজি এই আম্পায়ার আছেন মাঠের আম্পায়ারের দায়িত্বে। তাঁর সঙ্গে মাঠের আম্পায়ার হিসেবে কাজ করছেন পাকিস্তানের আহসান রাজা। টিভি আম্পায়ারের দায়িত্বে আছেন ইংল্যান্ডের রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ। চতুর্থ আম্পায়ার হিসেবে কাজ করছেন বাংলাদেশের তানভীর আহমেদ। ম্যাচ রেফারি সিলেট টেস্টের ম্যাচ রেফারি।
বাংলাদেশি বাঁহাতি স্পিনার হাসান মুরাদ আজ প্রথমবারের মতো টেস্ট খেলতে নামছেন। আয়ারল্যান্ডের নিলের মতো তাঁর সতীর্থ ক্যাড কারমাইকেলেরও ক্রিকেটের রাজকীয় সংস্করণে অভিষেক হয়েছে। তিন ক্রিকেটারের অভিষেকের ম্যাচে মুশফিকুর রহিম তাঁর ক্যারিয়ারের ৯৯তম টেস্ট খেলছেন। টস জিতে আগে ব্যাটিং নিয়ে আয়ারল্যান্ড রানের খাতা খোলার আগেই প্রথম উইকেট হারায়। কিন্তু বাংলাদেশের পিচ্ছিল ফিল্ডিংয়ের সুযোগটা দারুণভাবে কাজে লাগাচ্ছে আইরিশরা। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ২৩.২ ওভারে ১ উইকেটে ৮২ রান করেছে আয়ারল্যান্ড। স্টার্লিং ও কারমাইকেল ৫২ ও ২৪ রানে ব্যাটিং করছেন।
মুশফিক তাঁর ক্যারিয়ারের শততম টেস্ট খেলবেন মিরপুরে। বাংলাদেশ-আয়ারল্যান্ড সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট ১৯ নভেম্বর মিরপুরে শুরু হবে। ২৭ ও ২৯ নভেম্বর প্রথম দুই টি-টোয়েন্টি হবে চট্টগ্রামের বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মতিউর রহমান স্টেডিয়ামে। ২ ডিসেম্বর মিরপুরে হবে দ্বিতীয় টি-টোয়েন্টি।