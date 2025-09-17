এখনো হোটেলে পাকিস্তান দল, ম্যাচ পিছিয়েছে এক ঘণ্টা

এশিয়া কাপে আরব আমিরাতের বিপক্ষে বাঁচা মরার লড়াইয়ে আজ মাঠে নামার কথা পাকিস্তানের। দুবাই আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে ৮টায় শুরু হওয়ার কথা থাকলেও ম্যাচটি এক ঘণ্টা পিছিয়েছে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিইও নিউজকে এমনটাই জানিয়েছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের চেয়ারম্যান মহসিন নাকভির উপদেষ্টা আমির মীর। এখনো টিম হোটেল ছেড়ে মাঠের উদ্দেশে বের হয়নি পাকিস্তান দল।
‘এ’ গ্রুপের ম্যাচে ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মুখোমুখি হয়েছিল পাকিস্তান ও ভারত। সে ম্যাচে ভারতীয় ক্রিকেটারদের হাক না মেলানো ইস্যুতে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের দিকে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এমনকি পাইক্রফটকে অপসারণ চেয়ে আইসিসির কাছে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ করে সংস্থাটি। অন্যথায় আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কটের হুমকি দিয়ে রাখে পিসিবি।
যদিও পিসিবির সে দাবিকে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেয় আইসিসি। তাই গতকাল থেকেই আরব আমিরাতের বিপক্ষে পাকিস্তানের খেলা না খেলার বিষয়টি ছিল এশিয়া কাপের সবচেয়ে বড় আলোচিত ইস্যু। এরই মধ্যে আজ ডন, জিও নিউজসহ আরও একাধিক গণমাধ্যম জানায়, আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ খেলেব না পাকিস্তান। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দলটি ম্যাচের ভেন্যু দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে হাজির না হওয়ায় সে গুঞ্জন সত্যি হওয়ার পথেই ছিল। তবে এরই মধ্যে খবর এল– এক ঘণ্টা পিছিয়েছে পাকিস্তান–আরব আমিরাত ম্যাচ। অর্থাৎ সব শঙ্কা দূর করে শেষ পর্যন্ত বহুল আলোচিত ম্যাচটি যে মাঠে গড়াবে সেটা এখন বলাই যায়।
আরব আমিরাতের বিপক্ষে ম্যাচ বয়কট করলে ক্ষতিটা আদতে পাকিস্তানেরই হতো। কারণ ৪ পয়েন্ট নিয়ে ‘এ’ গ্রুপের দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ চারে চলে যেতো আরব আমিরাত। এর আগে প্রথম দল হিসেবে এই গ্রুপ থেকে শেষ চারের টিকিট হাতে পেয়েছে ভারত।