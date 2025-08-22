হোম > খেলা > ক্রিকেট

২০২৭ বিশ্বকাপের ৮ ভেন্যুর নাম জানাল দক্ষিণ আফ্রিকা

ক্রীড়া ডেস্ক    

পরবর্তী ওয়ানডে বিশ্বকাপ হবে ২০২৭ সালে। এরই মধ্যে ৮ ভেন্যুর নাম প্রকাশ করেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ছবি: সংগৃহীত

২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ, ২০২৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফি—বোঝাই যাচ্ছে, আইসিসি ইভেন্টের কারণে ক্রিকেটারদের কতটা ব্যস্ত সময় পার করতে হয়। আইসিসির সাদা বলের ইভেন্টের পাশাপাশি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল তো থাকছেই। এবার দক্ষিণ আফ্রিকা জানাল পরবর্তী ওয়ানডে বিশ্বকাপের ৮ ভেন্যুর নাম।

ওয়ানডে বিশ্বকাপের পরবর্তী আসর হবে ২০২৭ সালের অক্টোবর-নভেম্বরে। দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে, নামিবিয়া মিলে হবে আইসিসির এই সাদা বলের ইভেন্ট। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকা (সিএসএ) গতকাল এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের

৫৪ ম্যাচের মধ্যে ৪৪ ম্যাচ হবে দক্ষিণ আফ্রিকায়। বিশ্বকাপ আয়োজন করতে এরই মধ্যে আট ভেন্যু ঠিকও করে ফেলেছে সিএসএ। জোহানেসবার্গ, প্রিটোরিয়া, কেপটাউন, ডারবান, পোর্ট এলিজাবেথ, ব্লুমফন্টেইন, ইস্ট লন্ডন, পার্ল—দক্ষিণ আফ্রিকার এই ৮ ভেন্যুতে হবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ।

২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ৪৪ ম্যাচের কোন ভেন্যুতে কয়টি ম্যাচ হবে, সেটা এখনো জানায়নি দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্বকাপের সূচি ঘোষণা হলেই বিস্তারিত জানা যাবে। এদিকে বিশ্বকাপের বাকি ১০ ম্যাচ নামিবিয়া ও জিম্বাবুয়েতে হবে। তবে এই দুই দেশের কোন কোন ভেন্যুতে খেলা হবে, সেই ব্যাপারে নিশ্চিত কিছু জানা যায়নি।

স্থানীয় এক সংগঠনকে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপের ম্যাচ আয়োজনের দায়িত্ব দিয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। দেশটির দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক অর্থমন্ত্রী ট্রেভর ম্যানুয়েল ২০২৭ বিশ্বকাপ আয়োজক কমিটির প্রধান নির্বাচিত হয়েছেন। সিএসএ প্রেসিডেন্ট রিহান রিচার্ডস বলেন, ‘সিএসএ’র ভিশন হচ্ছে বৈশ্বিক একটি ইভেন্ট আয়োজন করা। এটা দক্ষিণ আফ্রিকার বৈচিত্র্য পুরো বিশ্বের সামনে তুলে ধরবে। সেই লক্ষ্যে আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি।’

২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম আসর হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকায়। পরবর্তীতে ২০০৯ চ্যাম্পিয়নস ট্রফির আয়োজক ছিল প্রোটিয়ারা। তবে ওয়ানডে বিশ্বকাপ সবশেষ দক্ষিণ আফ্রিকায় হয়েছে ২০০৩ সালে। ২৪ বছর পর আইসিসির এই ইভেন্ট আয়োজন নিয়ে এখনই অনেক রোমাঞ্চিত সিএসএ। বোর্ড প্রেসিডেন্ট রিচার্ডস বলেন, ‘আফ্রিকার মাঠে সবশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপ হয়েছে ২৪ বছর আগে। ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভিন্ন কিছু করতে যাচ্ছি। ভক্ত-সমর্থকদের আকৃষ্ট করে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে খেলা দেখানোর ব্যবস্থা করছি। সেটা আফ্রিকা মহাদেশকে পুরো বিশ্বের সঙ্গে দারুণ সংযোগ স্থাপন করবে।’

দক্ষিণ আফ্রিকায় ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে হবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হবে ভারত-শ্রীলঙ্কায়। এবার ভারত নামবে শিরোপা ধরে রাখার লক্ষ্য নিয়ে। বার্বাডোজে গত বছর প্রোটিয়াদের হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত।

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ-ভারত ফুটবল ম্যাচ টিভিতে না দেখালেও দেখবেন যেখানে

নাঈম-সোহান কি এবার ফিরতে পারবেন

রশিদ খানের বিব্রতকর রেকর্ডটি এখন ইংল্যান্ডের এই ক্রিকেটারের

বিসিবির অ্যাডহক কমিটি হবে নাকি অক্টোবরে নির্বাচন

পাকিস্তানের সঙ্গে খেলা নিয়ে ভারতের নতুন নীতি

সেমিফাইনালের জটিল সমীকরণে সোহানরা

নিজের বিয়ে নিয়ে বিভ্রান্তি দূর করলেন তানজিদ তামিম

বাংলাদেশ সিরিজ কাঁপানো তারকা লঙ্কান ক্রিকেটার নেই জিম্বাবুয়ে সিরিজে

আইসিসির সন্দেহের তালিকায় থাকা ক্রিকেটারকে ‘বাঁচিয়ে’ দিল দক্ষিণ আফ্রিকা

‘ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ এখন স্রেফ একটা তামাশা’
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা