সাত বছর পর বিপিএল ফাইনালে আরেক তামিমের সেঞ্চুরি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সেঞ্চুরির পর তানজিদ হাসান তামিমের উদযাপন। ছবি: রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের ফেসবুক পেজ

মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়াম ছাড়ার সময় দর্শকদের দিকে ব্যাটটা উঁচিয়ে ধরলেন তানজিদ হাসান তামিম। উপলক্ষ্যটা আর কিছুই নয়। ফাইনালের মতো মঞ্চে সেঞ্চুরি করে দর্শকদের অভিবাদনের জবাব দিলেন। বিপিএল ফাইনালে তৃতীয় ব্যাটার হিসেবে সেঞ্চুরির কীর্তি গড়লেন এই বাঁহাতি ব্যাটার।

বিপিএল ফাইনালে এখন পর্যন্ত তিন ব্যাটার সেঞ্চুরি করেছেন। ২০১৭ সালে মিরপুর শেরেবাংলায় ঢাকা ডায়নামাইটসের বিপক্ষে ক্রিস গেইল ৬৯ বলে ৫ চার ও ১৮ ছক্কায় করেছিলেন ১৪৬ রান। শিরোপা নির্ধারণী ফাইনালে তিনি খেলেছিলেন রংপুর রাইডার্সের হয়ে। দুই বছর পর (২০১৯) এই মিরপুরেই ঢাকা ক্যাপিটালসের বিপক্ষে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানসের হয়ে তিন অঙ্ক ছুঁয়েছিলেন তামিম ইকবাল। সাত বছর পর আজ আরেক তামিম বিপিএল ফাইনালে করলেন সেঞ্চুরি। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের হয়ে তানজিদ তামিম এবার সেঞ্চুরি করেছেন চট্টগ্রাম রয়্যালসের বিপক্ষে।

বিপিএল ফাইনালে যত সেঞ্চুরি

রান দল প্রতিপক্ষ সাল

ক্রিস গেইল ১৪৬* রংপুর রাইডার্স ঢাকা ডায়নামাইটস ২০১৭

তামিম ইকবাল ১৪১* কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস ঢাকা ডায়নামাইটস ২০১৯

তানজিদ হাসান তামিম ১০০ রাজশাহী ওয়ারিয়র্স চট্টগ্রাম রয়্যালস ২০২৬

