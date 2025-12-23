সড়ক দুর্ঘটনার শিকার মেসির বোন, স্থগিত বিয়ে

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ৩ জানুয়ারি বিয়ের পিঁড়িতে বসতেন লিওনেল মেসির ছোট বোন মারিয়া সল। বিয়েবাড়িতে উৎসবমুখর পরিবেশেই থাকার কথা ছিল মেসির পরিবারের। কিন্তু বিপদ যে কখন আসবে, সেটা তো আগে থেকে অনুমান করা যায় না। আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় বিয়েটা স্থগিত করতে হয়েছে।
আর্জেন্টিনার ‘ক্লারিন’, ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ‘দ্য সান’সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে আজ মেসির বোনের দুর্ঘটনার খবর জানা গেছে। যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে গাড়ি চালানোর সময় হঠাৎই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং দেয়ালের সঙ্গে তাঁর গাড়ি ধাক্কা খায়। এতে তাঁর শরীরের কিছু অংশ পুড়েছে এবং ভেঙে গেছে মেরুদণ্ডের কশেরুকা। মেসির মা সেলিয়া এবং আর্জেন্টিনার সাংবাদিক আনহেল দি ব্রিতো মেসির বোনের দুর্ঘটনার বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন। এলএএম নামে এক মার্কিন টিভি প্রোগ্রামে মেসির বোনের দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে আনহেল বলেন, ‘মেসির বোন এখন বিপদমুক্ত ও সুস্থ। আমি তার পরিবারের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছি ও ৩ জানুয়ারি রোজারিওতে তাঁর বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। এখন সেটা স্থগিত করছে। আঘাত থেকে পুরোপুরি সেরে উঠতে বেশ কয়েক দিন তাঁকে বিশ্রামে থাকতে হবে।’
মেসির জন্মশহর রোজারিওতে ছোটবেলাতেই প্রেমে পড়েন মারিয়া ও হুলিয়ান তুলি আরেল্লানো। পারিবারিক দিক থেকেও দুই পক্ষ একে অপরকে চেনে। ১২ বছর ধরে দুজনের প্রেমের সম্পর্ক। হুলিয়ান এখন ইন্টার মায়ামি অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সহকারী কোচ। মেসির ছেলে ইন্টার মায়ামির বয়সভিত্তিক দলে এখন খেলছে। ২০২৩ সালে প্যারিস সেন্ট জার্মেই (পিএসজি) ছেড়ে ইন্টার মায়ামিতে পাড়ি জমান মেসি। আড়াই বছরে মায়ামির হয়ে ৮৮ ম্যাচে ৭৭ গোলের পাশাপাশি ৪৪ গোলে অ্যাসিস্ট করেছেন।
২০২৩ লিগস কাপ, ২০২৪ সাপোর্টার্স শিল্ড এবং ২০২৫ এমএলএস কাপ—এই তিন শিরোপা মেসি জেতেন মায়ামির জার্সিতে। এটা মেসির ক্যারিয়ারের ৪৭তম শিরোপা। সিনিয়র ফুটবলে এটা ৪৪তম। গোল করার পাশাপাশি শিরোপা ও পুরস্কার জিতে একের পর এক রেকর্ড গড়ে চলেছেন তিনি। ইন্টার মায়ামির অনুশীলন ক্যাম্পে মেসি প্রায়ই তাঁর ছেলেকে নিয়ে আসেন। ইন্টার মায়ামির অনূর্ধ্ব-১৯ দলের সহকারী কোচ হুলিয়ান ২০১৭ সালে মেসির বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন।