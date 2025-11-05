ক্যারিয়ার বাঁচাতে ডি ভিলিয়ার্সের সহায়তা চাইলেন সূর্যকুমার

টি-টোয়েন্টিতে ভারতের নিয়মিত মুখ হলেও লম্বা সময় ধরে ওয়ানডে দলের বাইরে আছেন সূর্যকুমার যাদব। এই সংস্করণে ফেরার জন্য সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টাই করছেন তিনি। ওয়ানডে ক্যারিয়ার বাঁচাতে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক ক্রিকেটার এবি ডি ভিলিয়ার্সের সহায়তা চাইলেন তারকা ক্রিকেটার।
সূর্যকুমারের নেতৃত্বে সবশেষ এশিয়া কাপ জিতেছে ভারত। চলমান অস্ট্রেলিয়া সিরিজেও দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। ৯৩ টি-টোয়েন্টির ৮৮ ইনিংসে ব্যাট হাতে করেছেন ২৭৩৪ রান। গড় ৩৬.৯৪, স্ট্রাইকরেট ১৬৪.২০।
টি-টোয়েন্টিতে ভালো করলেও ওয়ানডেতে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি সূর্যকুমার। ৩৭ ম্যাচের ৩৫ ইনিংসে করেছেন ৭৭৩ রান। ফিফটি মাত্র চারটি। ব্যাটিং গড় ২৫.৭৬। এমন পারফরম্যান্সের কারণে তাঁর প্রতি ভরসা রাখতে পারেননি নির্বাচকরা।
সবশেষ ২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালের পর আর এই সংস্করণে ভারতের হয়ে মাঠে নামা হয়নি সূর্যকুমারের। তবে হাল ছাড়ছেন না এই ব্যাটার। তিনি বলেন, ‘ডি ভিলিয়ার্সের সঙ্গে যদি দেখা হয় তাহলে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, সে কীভাবে টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডের ভারসাম্য বজায় রেখেছে। আমি তাঁর মতো পারছি না। আমি ভেবেছিলাম ওয়ানডে ক্রিকেট টি-টোয়েন্টির মতো খেলা উচিত। আমি ডি ভিলিয়ার্সকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, উভয় সংস্করণে সফল হওয়ার জন্য সে কী করেছে।’
ওয়ানডে দলে ফেরার জন্য ক্যারিয়ারের পরবর্তী তিন–চার বছর গুরুত্বপূর্ণ মনে করছেন সূর্যকুমার, ‘ডি ভিলিয়ার্স, তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? যদি শুনে থাকো তাহলে দয়া করে দ্রুত আমার সাথে যোগাযোগ করো। কারণ আমার সামনে তিন-চার বছর গুরুত্বপূর্ণ। আমি ওয়ানডে ক্রিকেট খেলতেও খুব আগ্রহী। দয়া করে আমাকে সাহায্য করো। আমি টি-টোয়েন্টি এবং ওয়ানডের ভারসাম্য বজায় রাখতে পারিনি।’