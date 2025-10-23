কোচ সালাহ উদ্দিনের একার নয়, দল চলে সবার সিদ্ধান্তে—দাবি মিরাজের

দ্বিতীয় ওয়ানডেতে হারের পর সংবাদ সম্মেলনে সৌম্য সরকার জানিয়েছিলেন, সুপার ওভার নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কোচ ও অধিনায়ক। অথচ মেহেদী হাসান মিরাজ জানালেন ভিন্ন কিছু। মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ১৭৯ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সিরিজ নিশ্চিত করে বাংলাদেশ।
জাতীয় দলের সিনিয়র সহকারী কোচ হওয়ার পর বরাবরই আলোচনায় থাকছেন মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন। যদিও আলোচিতর চেয়ে বরং সমালোচিতই হচ্ছেন তিনি। কেউ কেউ মনে করেন দলে তাঁর কর্তৃত্বই চলে বেশি।
আজ সিরিজ জয়ের পর সংবাদ সম্মেলনে মিরাজ বলেন, ‘সবাই মনে করে সিদ্ধান্ত শুধু সালাহউদ্দিন স্যার আর আমি নিচ্ছি। আমরা যখন সিদ্ধান্ত নিই তখন সবাই একসঙ্গে পরামর্শ করে। ফিল সিমন্স পরামর্শ করেন, সালাহ উদ্দিন স্যারের সঙ্গে কথা বলেন, আমার সঙ্গেও কথা বলেন। অনেক সময় আমরা সম্মতি দিই আবার অনেক সময় দিই না।’
মিরাজ যোগ করেন, ‘আবার আমি একটা কথা বললাম বা সালাহ উদ্দিন স্যার একটা বললেন তখন তিনি (সিমন্স) সেটা শুনেন। জিনিসটা এভাবেই হয়। কারণ একটা আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হয়। এরকম না আমি একা সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।’
মিরপুরের কালো মাটির উইকেট নিয়ে সমালোচনা হলেও এমন উইকেটে দোষের কিছু দেখেন না মিরাজ। বাংলাদেশ অধিনায়ক বলেন, ‘সবাই ঘরের মাঠে সুবিধা নেয়। বিশ্বকাপে যাওয়ার আগে আমরা ওই কন্ডিশনে কতটুকু মানিয়ে নিতে পারছি বা তার জন্য কোথায় ক্যাম্প করছি সেগুলো তখন ভাবতে হবে। দ্বিপাক্ষিক সিরিজে হোম অ্যাডভান্টেজ নেওয়াতে আমি দোষের কিছু দেখি না। আমরা সব ম্যাচ এই উইকেটে খেলবো এমন নয়।’