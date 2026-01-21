হোম > রাজনীতি

জামায়াত নেতা-কর্মীদের ওপর বেদনাদায়কভাবে হামলা চালিয়েছে বিএনপির লোকেরা: শফিকুর রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

শফিকুর রহমান। ফাইল ছবি

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান বলেছেন, ‘অত্যন্ত বেদনাদায়কভাবে বিএনপির লোকেরা গতকাল জামায়াতের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা চালিয়েছে। তাঁদের আবদ্ধ করে রেখেছে। কোনো ব্যক্তি বা দলের কোনো মব সৃষ্টি করার এখতিয়ার নাই, আমরা এই নোংরা মবের নিন্দা জানাই। আমরা দেখতে চাই মব যেন এখানেই শেষ হয়। দেশের মানুষ এখন অনেক সচেতন, মব করে জনগণের মত প্রভাবিত করার দিন শেষ।’

আজ বুধবার দুপুরে রাজধানীর একটি হাসপাতালে মঙ্গলবার মিরপুরে আহত নেতা-কর্মীদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে গিয়ে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

জামায়াত আমির বলেন, ‘তারা গতকাল শুধু ভাইদের গায়ে নয়, আমাদের মা-বোনদের গায়েও হামলা করেছে। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাই। ওরা কি মায়ের পেট থেকে জন্ম নেয় নাই? তাদের ঘরে কি মা-বোন নেই? আমরা আর এ ধরনের নোংরা অবস্থা দেখতে চাই না।’

শফিকুর রহমান আরও বলেন, ‘সবাই জনগণের কাছে নিজের মতো অঙ্গীকার ও কার্যক্রম নিয়ে যাবে, জনগণ তাদের অতীত-বর্তমান চিন্তা করে ভবিষ্যৎ সিদ্ধান্ত নিবে। আমাদের অঙ্গীকার একেবারেই স্পষ্ট। আমরা ন্যায় ইনসাফ ও দুর্নীতিমুক্ত শাসন চাই। আমি অনুরোধ করব, ৩০০ আসনের প্রার্থীদের অনুরোধ করব, দয়া করে মানুষকে স্বাধীনভাবে তাঁদের সিদ্ধান্ত নিতে দিন।’

নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে জামায়াত আমির বলেন, ‘আপনারা যে অঙ্গীকার নিয়েছেন, তা বাস্তবায়ন করতে হলে আপনাদের দায়িত্ব পালন করুন। সবার জন্য সমতল মাঠ দিতে হবে।’

