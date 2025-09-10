হোম > রাজনীতি

মঈন খানের বাসায় কূটনীতিকদের নৈশভোজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

আজ বুধবার সন্ধ্যায় মঈন খানের আমন্ত্রণে তাঁর গুলশানের বাসায় আসেন কূটনীতিকেরা

কূটনীতিকদের সম্মানে নিজ বাসায় নৈশভোজের আয়োজন করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান। আজ বুধবার সন্ধ্যায় মঈন খানের আমন্ত্রণে তাঁর গুলশানের বাসায় আসেন কূটনীতিকেরা।

বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।

নৈশভোজে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ফ্রান্স, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, ইতালি ও স্পেনের রাষ্ট্রদূত, জাপান হাইকমিশনার, অস্ট্রেলিয়ান হাইকমিশনার, ভুটান হাইকমিশনার, ইউএনডিপির কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলেন বলে জানান শায়রুল।

সম্পর্কিত

তলেতলে আ.লীগের সঙ্গে আঁতাত করে ছাত্রলীগের সব ভোট নিয়েছে শিবির: মির্জা আব্বাস

গানের শিক্ষকের পরিবর্তে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগ দিতে জোর দাবি নায়েবে আমির মুজিবুরের

বিএনপি জনগণের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দিতে চায়: সেলিমা রহমান

ডাকসুর বিজয়ীরা দলীয় পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উঠে ছাত্রসমাজের প্রতিনিধি হবেন, আশা জামায়াতের আমিরের

সাদিক-ফরহাদদের অভিনন্দন জানাল পাকিস্তান জামায়াত

‘স্বচ্ছ’ ডাকসু নির্বাচনের জন্য ঢাবি উপাচার্যকে অভিনন্দন সারজিসের

নিজেদের সবটুকু দিয়ে বাংলাদেশের ছাত্ররাজনীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনব: আবিদুল

রাজনৈতিক জীবনে এটাই প্রথম পরাজয়: ছাত্রদলের হামীম

এনসিপি থেকে পদত্যাগ সাবেক ২ সেনা কর্মকর্তার

ডাকসু নির্বাচনে জয়ীদের অভিনন্দন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ধন্যবাদ সাবেক ভিপি নুরের
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা