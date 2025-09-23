হোম > রাজনীতি

প্রধান উপদেষ্টা রাজনৈতিক নেতাদেরকে নিরাপত্তাহীনতায় ঠেলে দিয়েছেন: ইসলামী আন্দোলন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেনের ওপর নিউইয়র্কে হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ জানিয়েছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ। দলটি বলছে, প্রধান উপদেষ্টা রাজনৈতিক নেতাদেরকে নিরাপত্তাহীনতায় ঠেলে দিয়েছেন।

আজ মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দলটির যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র গাজী আতাউর রহমান এক বিবৃতিতে এমনটি জানান। তিনি বলেন, ‘তিনি (প্রধান উপদেষ্টা) যে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে নিয়েছেন তাঁদেরকে বিমানবন্দরে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে এবং এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেনসহ নেতাদের সঙ্গে যা হয়েছে তাতে স্পষ্ট যে, প্রধান উপদেষ্টা রাজনৈতিক নেতাদেরকে নিরাপত্তাহীনতায় ঠেলে দিয়েছেন। প্রধান উপদেষ্টার সফরের সহযাত্রীরা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় ও নিরাপত্তায় থাকার কথা। কিন্তু নিউইয়র্কের মতো জায়গায় যে ধরনের অব্যবস্থাপনা দেখা গেছে, তা আমাদের শঙ্কিত করে। এ ধরনের উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত সফরেই যদি রাজনীতিবিদদের নিরাপত্তা এভাবে বিঘ্নিত হয়, তাহলে এই সরকারের ব্যবস্থাপনায় জাতীয় নির্বাচনে নেতাদের নিরাপত্তা কেমন হবে, তা ভাবতেও আমরা শিউরে উঠছি।’

আখতারকে ডিম ছুড়ে মারার অভিযোগে যুবলীগ কর্মী আটক

বিবৃতিতে আতাউর রহমান বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা জাতিসংঘের অধিবেশনে যোগ দিতে যাওয়ার সময় তিনটি দল থেকে রাজনৈতিক নেতাদেরকে সঙ্গে নিয়ে নির্বাচনের আগেই আগামী নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়ার অপচেষ্টা করেছেন। রাষ্ট্রীয় খরচে তিনটি দলকে বিশ্বমঞ্চে উপস্থাপন করার এ প্রচেষ্টা আগামী নির্বাচনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নষ্ট করবে। কারণ লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের মনস্তত্ত্বের ওপর অনেকখানি নির্ভর করে। তাঁরা অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এমন স্পষ্ট বার্তা পাওয়ার পর এই দলগুলোর প্রতি পক্ষপাত করবেন। নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা সরকারের জন্য এর চেয়ে বড় অদূরদর্শিতা আর কিছু হতে পারে না।’

‘রাষ্ট্রীয় সফররত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা দিতে সরকার ব্যর্থ’, বিকেলে বিক্ষোভ ডেকেছে এনসিপি

দলটির যুগ্ম মহাসচিব ও মুখপাত্র আরও বলেন, ‘ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং ক্ষোভ প্রকাশ করছে। একই সঙ্গে দাবি জানাচ্ছে, আখতার হোসেনসহ রাজনীতিবিদদের ওপর হামলাকারীদের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং কেন তাঁদেরকে এমন বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার হতে হলো, কার অবহেলায় বা দায়িত্বহীনতায় এমন ঘটনা ঘটল, তা তদন্ত করে দোষীদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।’

সম্পর্কিত

৩০ আসন: কলকাতার পত্রিকায় প্রকাশিত ফখরুলের বক্তব্যের নিন্দা জামায়াতের

গালির জবাবে দোয়া হবে আমাদের কর্মসূচি: জামায়াত আমির

আখতার-জারার ওপর হামলায় প্রশাসনের কর্মকর্তারা জড়িত: নাহিদ ইসলাম

আখতারকে ডিম ছুড়ে মারার অভিযোগে যুবলীগ কর্মী আটক

সিপিবির কংগ্রেস: ৪৩ সদস্যের কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত, নেতৃত্ব ঠিক হবে কাল

আখতার হোসেনের ওপর হামলায় গণসংহতি আন্দোলনের নিন্দা ও প্রতিবাদ

মার্কা শাপলাই হতে হবে, না হলে নির্বাচন কীভাবে হয় দেখে নেব: সারজিস আলম

ইসির তালিকায় ‘শাপলা’ নেই, বিকল্প প্রতীক নিতে হবে এনসিপিকে

বিএনপির মনোনয়ন তালিকা নিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে: রিজভী

‘রাষ্ট্রীয় সফররত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা দিতে সরকার ব্যর্থ’, বিকেলে বিক্ষোভ ডেকেছে এনসিপি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা