ঢাকা-৪ আসনে জয়ী জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

জামায়াত নেতা জয়নুল আবেদীন। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা-৪ আসনের নির্বাচনী লড়াইয়ে জয়লাভ করেছেন জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী সৈয়দ জয়নুল আবেদীন। আজ শুক্রবার ভোর সাড়ে ৪টায় রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ঢাকার বিভাগীয় কমিশনার ও রিটার্নিং কর্মকর্তা শরফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী এই ফলাফল ঘোষণা করেন।

ঘোষিত ফলাফল অনুযায়ী, ‘দাঁড়িপাল্লা’ প্রতীক নিয়ে সৈয়দ জয়নুল আবেদীন পেয়েছেন ৭৭ হাজার ৩৬৭ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপির প্রার্থী তানভীর আহমেদ পেয়েছেন ৭৪ হাজার ৪৪৭ ভোট। জয়নুল আবেদীন প্রায় ২ হাজার ৯২০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়ে এই আসনের দখল নিলেন।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ঢাকা-৪ আসনে পোস্টাল ভোটসহ মোট ১১৬টি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই আসনের ৩ লাখ ৬২ হাজার ৫০৬ জন ভোটারের মধ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন ১ লাখ ৬৪ হাজার ৬২১ জন। এর মধ্যে ২ হাজার ৫৫২টি ভোট বাতিল বলে গণ্য হয়েছে। সে হিসাবে নির্বাচনে বৈধ ভোটের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৬২ হাজার ৬৯ টি। আসনটিতে ভোট পড়ার হার ৪৫ শতাংশ।

নির্বাচনের দৌড়ে থাকা অন্য প্রার্থীদের মধ্যে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রার্থী সৈয়দ মো. মোসাদ্দেক বিল্লাহ ‘হাতপাখা’ প্রতীকে পেয়েছেন ৬ হাজার ৫১৮ ভোট। এ ছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী মিজানুর রহমান ‘ফুটবল’ প্রতীক নিয়ে ২ হাজার ৮৬৭ ভোট লাভ করেছেন।

ভোরবেলা ফলাফল ঘোষণার সময় রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রার্থী ও তাঁদের প্রতিনিধিদের সরব উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। ফলাফল ঘোষণার পর জামায়াত শিবিরের কর্মীদের মাঝে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে, হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে পরাজয় বরণ করলেও বিএনপি শিবিরের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

