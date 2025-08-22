হোম > রাজনীতি

সমাজে সাহসী সাংবাদিকতার বড় অভাব: জামায়াত নেতা গোলাম পরওয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর সেগুনবাগিচায় ক্র‍্যাব মিলনায়তনে সংগঠনটির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠান। ছবি: আজকের পত্রিকা

জামায়াতের সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার বলেছেন, ‘আজকের সমাজের বড় অভাব, বড় দৈন্য হচ্ছে সাহসী সাংবাদিকতা। সাদাকে সাদা বলতে পারা, কালোকে কালো বলতে পারা।’

আজ শুক্রবার (২২ আগস্ট) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (ক্র‍্যাব) মিলনায়তনে সংগঠনটির ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা জানাতে এসে তিনি এসব কথা বলেন।

গোলাম পরওয়ার বলেন, ‘বিবেকের দংশন বড় দংশন। যেকোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি করে আমি যদি সারা পৃথিবীর সবাইকে বলি, আমি ভুল করি নাই। কিন্তু আমার বিবেক আমাকে ঠিকই দংশন করবে। বাইরের লোকের কাছে হয়তো বলা যায় না, আমি ছোট হতে পারি। কিন্তু একা ঘরে ফিরলে আমার বিবেক কিন্তু দংশিত হয়। ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সাংবাদিকদেরও এই বিবেক থাকা উচিত।’

অনুষ্ঠানে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীন বলেন, ‘আপনাদের কাছ থেকে আমরা বস্তুনিষ্ঠ সত্য তথ্য প্রত্যাশা করি। গণ-অভ্যুত্থানের পর সকলের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ সত্য রিপোর্ট হলে আমরাও সংশোধন হতে পারি।’

শুভেচ্ছা জানাতে এসে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের সিনিয়র স্টাফ অফিসার শাহজাহান শিকদার বলেন, ‘ক্র‍্যাব কথা বলে কম, কাজ করে বেশি। বাংলাদেশকে সঠিক পথে রাখার জন্য তাদের ভূমিকা অনন্য।’

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মির্জা মেহেদী তমাল, সাধারণ সম্পাদক এম এম বাদশা, জ্যেষ্ঠ সদস্য কামরুল হাসান প্রমুখ।

