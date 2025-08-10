হোম > রাজনীতি

‘মিডিয়া ট্রায়ালের’ শিকার হচ্ছেন এনসিপি নেতারা: যুবশক্তির তরিকুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

রাজধানীর বাংলামোটরে জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন সংগঠনটির আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) নেতা-কর্মীরা ‘মিডিয়া ট্রায়ালের’ শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ করেছেন দলটির যুব সংগঠন জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, ‘আমরা দেখতে পাচ্ছি, তরুণেরা যখনই কিছু একটা করছে বা এনসিপি সম্পর্কিত যখনই কিছু একটা আসছে, সেটা খবরের পাতায় সাত দিন ধরে থাকছে। কিন্তু সেই জিনিসটা অন্যদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি না।’

মিডিয়াকে ব্যবহার করে এনসিপির নেতা-কর্মীদের গ্রহণযোগ্যতা ‘নষ্ট’ করার জন্য অনেক ‘অপশক্তি’ কাজ করছে অভিযোগ করে এ বিষয়ে সতর্ক থাকতে দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তরিকুল। অন্য রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে এ বিষয়ে কোনো রকম সহযোগিতা পাচ্ছেন না বলেও এ সময় অভিযোগ করেন তিনি।

জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫ উপলক্ষে আজ রোববার রাজধানীর বাংলামোটরে জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

তরিকুল বলেন, ‘এনসিপির নেতা-কর্মীদের বিতর্কিত করার জন্য এমন কোনো শক্তি নেই, যারা চেষ্টা অব্যাহত রাখছে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি, তরুণেরা যখনই কিছু একটা করছে বা এনসিপি সম্পর্কিত যখনই কিছু একটা আসছে, সেটা কিন্তু খবরের পাতায় সাত দিন ধরে থাকছে। কিন্তু সেই জিনিসটা অন্যদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি না। অনেক গুরুতর কিছু হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সেগুলো কখনো মিডিয়ায় আসছে না।’

তিনি বলেন, ‘কক্সবাজারের একটা ইস্যু সামনে এনে মিথ্যাচার করা হলো। বাংলাদেশের মেইনস্ট্রিম মিডিয়াতে প্রচার করা হলো, সেখানে একজন সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে এনসিপির নেতারা যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের বৈঠক হয়েছে। সব জায়গায় তা প্রচার করা হলো। বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু এটা বিশ্বাস করে নিয়েছে যে এনসিপির নেতারা সেখানে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। এটা কিন্তু ভিন্ন বার্তা দেয়; অবিশ্বাসের জন্ম দেয়।’

সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় যুবশক্তির আহ্বায়ক বলেন, ‘আমরা প্রত্যাশা করি, বাংলাদেশের সব মিডিয়া থেকে শুরু করে যে রাজনৈতিক দলগুলো আছে, তারা যেন আমাদের প্রতি সেই সহনশীল আচরণ প্রদর্শন করে। তারা যদি তরুণদের রাজনীতির ময়দান থেকে মাইনাস করার জন্য এ রকম উঠেপড়ে লাগে, তাহলে তা বাংলাদেশের জন্য অশনিসংকেত হবে। কারণ, আমাদের ভুলে গেলে চলবে না, এই জুলাই গণ-অভ্যুত্থানে তরুণেরাই সম্মুখসারি থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিল।’

লিখিত বক্তব্যে তরিকুল জানান, আন্তর্জাতিক যুব দিবস উপলক্ষে প্রথমবারের মতো জাতীয় যুব সম্মেলন ২০২৫ আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী মঙ্গলবার রাজধানীর ফার্মগেটে কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে এই সম্মেলন হবে। সম্মেলনে যুব ইশতেহার ঘোষণা করা হবে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও উপস্থিত ছিলেন জাতীয় যুবশক্তির মুখ্য সংগঠক প্রকৌশলী ফরহাদ সোহেল, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম আহ্বায়ক তুহিন মাহমুদ, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব দ্যুতি অরণ্য চৌধুরী প্রমুখ।

সম্পর্কিত

নিম্নকক্ষেও পিআর পদ্ধতি বাস্তবায়নে আন্দোলন করব: জামায়াত নেতা তাহের

চাঁদাবাজির অভিযোগে নারায়ণগঞ্জে বিএনপির ২ নেতাকে বহিষ্কার

রাষ্ট্র কাঠামো সংস্কারের আগে দৃষ্টিভঙ্গির সংস্কার দরকার: সালাহউদ্দিন

সুযোগ পেলে সবাই আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসন করবে: এবি পার্টির মঞ্জু

সাবেক সচিবের বক্তব্যের সঙ্গে বিএনপির সম্পর্ক নেই: মির্জা ফখরুল

ঢাবির কোনো হলে শিবিরের কমিটি নেই: ফরহাদ

আরশাদুলের নেতৃত্বে এনসিপির চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি ঘোষণা

সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে ইসির প্রতি আমরা পুরোপুরি আস্থাশীল নই: ব্যারিস্টার ফুয়াদ

স্বাধীনতার পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্য দিয়ে ঐক্যবদ্ধ জাতিকে বিভক্ত করা কাম্য নয়: সালাহউদ্দিন

তারেক রহমান আমাদের ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী: মির্জা ফখরুল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা