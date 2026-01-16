হোম > রাজনীতি

পোস্টাল ভোট বন্ধ করতে চাওয়া অশনিসংকেত: আসিফ মাহমুদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আজ শুক্রবার রাতে রাজধানীর জিগাতলায় এনসিপির নির্বাচনী অফিসে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন দলটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। ছবি: আজকের পত্রিকা

পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের পদ্ধতি বন্ধ করতে চাওয়া অশনিসংকেত বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখপাত্র ও কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। আজ শুক্রবার রাতে রাজধানীর জিগাতলায় দলটির নির্বাচনী অফিসে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আসিফ মাহমুদ বলেন, ‘আমরা দেখেছি যে অনেকে বলছেন, পোস্টাল ব্যালট বন্ধ করতে হবে। আমরা মনে করি, এটা এক ধরনের অশনিসংকেত।’

এনসিপির এই নেতা জানান, প্রবাসীদের ভোটাধিকারের জন্য এনসিপি দীর্ঘদিন লড়াই করেছে। সংস্কার কমিশনে কথা বলেছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে প্রবাসীদের জন্য এবার প্রথম পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়াটা শুরু হয়েছে।

আসিফ বলেন, ‘আমাদের প্রায় এক থেকে দেড় কোটি প্রবাসী রয়েছেন। সবাই তাঁরা রেমিট্যান্স দিয়ে দেশকে, দেশের অর্থনীতিকে চাঙা রাখছেন। তাঁরা যেন ভোট দিতে পারেন, এটা নিশ্চিত করার জন্য এনসিপি কাজ করে যাবে। তবে তথাকথিত গণতান্ত্রিক দল যারা নিজেদেরকে দাবি করে, তাদের থেকে এ ধরনের কথা শুনে আসলেই খুব হতাশ।’

