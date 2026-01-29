হোম > রাজনীতি

এনসিপির ইশতেহার ঘোষণা শুক্রবার, প্রাধান্য পাবে যেসব বিষয়

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) আগামীকাল শুক্রবার তাদের ইশতেহার ঘোষণা করবে। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় এক বার্তায় এ কথা জানানো হয়েছে।

দলের নির্বাচনী মিডিয়া উপকমিটির প্রধান মাহাবুব আলম বলেন, এনসিপির ইশতেহারের মটো হবে সুশাসন, সংস্কার ও সার্বভৌমত্ব। ইশতেহারে গুরুত্ব পাবে নারী অধিকার, কর্মসংস্থান, শিক্ষানীতি ও জলবায়ু।

শুক্রবার রাজধানীর একটি হোটেলে ‘তারুণ্য ও মর্যাদার ইশতেহার’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে এনসিপির ইশতেহার ঘোষণা করা হবে। এই অনুষ্ঠানে দলের শীর্ষ নেতারা উপস্থিত থাকবেন বলে জানানো হয়েছে।

সম্পর্কিত

ভোটের ফল পেতে ২-৩ দিন দেরি আমরা মেনে নেব না: মির্জা আব্বাস

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে জামায়াতের নারী সমাবেশ স্থগিত

সাত আসনে দাঁড়িপাল্লা বনাম জোটের প্রার্থী, বেকায়দায় জামায়াত

বিএনপির ২৭ নেতাকে সব পদ থেকে বহিষ্কার

তারেক রহমান মনোনীত ৩০০ গডফাদারকে না বলুন, বাংলাদেশ মুক্তি পাবে: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল যারা, তারা এখন নেই, কিন্তু আরেকটি মহল নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র করছে : তারেক রহমান

সহিংসতার রাজনীতি বন্ধে তারেক রহমানকে দায়িত্ব নিতে হবে: আখতার হোসেন

নতুন ‘মাল্টিমিডিয়া বাসে’ জামায়াতের নির্বাচনী প্রচার শুরু

শেরপুরের ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের ব্যর্থতার চিত্র ফুটে উঠেছে: জামায়াত

একটা দল সারা দেশে সন্ত্রাসী কার্যক্রম করছে: নাহিদ ইসলাম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা