হোম > রাজনীতি

১২ ফেব্রুয়ারি ভোটকেন্দ্র দখল হবে না, সে নিশ্চয়তাও নেই: নাহিদ ইসলাম

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

গণজোয়ারে ভয় পেয়ে মাফিয়া গোষ্ঠী বিলবোর্ড-ব্যানার ছিঁড়ছে বলে অভিযোগ করেছেন ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী এবং জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম। আজ সোমবার রাজধানীর রামপুরার কুঞ্জবন এলাকায় গণসংযোগকালে সাংবাদিকদের কাছে এই অভিযোগ জানান তিনি।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘গণজোয়ারে ভয় পেয়ে মাফিয়া গোষ্ঠী বিলবোর্ড-ব্যানার ছিঁড়ছে। প্রতিদিন আমার কতগুলো ব্যানার ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে, তা খোঁজ নিয়ে দেখেন। আমাদের কর্মীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমার আসনেই যদি এই অবস্থা হয়, তাহলে অন্য আসনগুলোর পরিস্থিতি কেমন, তা সহজেই অনুমেয়।’

এ সময় নির্বাচনী পরিবেশ নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন ‘ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ’ জোটের এই প্রার্থী। তিনি বলেন, নির্বাচন ঘিরে আবারও লাশের রাজনীতি শুরু হয়েছে। আমরা আওয়ামী লীগ আমলে যা দেখেছি, তার সবকিছুই ফিরে আসছে। ১২ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনের দিন কেন্দ্র দখল হবে না, সে নিশ্চয়তাও নেই।

এদিন সকালে পূর্ব রামপুরায় কুঞ্জবন, জাকের রোড এবং হাইস্কুল রোডে গণসংযোগ করেন নাহিদ ইসলাম। দুপুরে স্থানীয়দের সঙ্গে মতবিনিময় সভা, বিকেলে পূর্ব রামপুরা ভূঁইয়া গলি এলাকায় গণসংযোগ, সন্ধ্যার পর ওমর ও ব্যাংক কলোনিতে উঠান বৈঠক এবং রাতে তিতাস রোড থেকে টিভি সেন্টার পর্যন্ত গণমিছিলে অংশ নেন তিনি। এসব কর্মসূচিতে এনসিপির পাশাপাশি জামায়াত-শিবিরের স্থানীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকেরা উপস্থিত ছিলেন।

গণসংযোগকালে নাহিদ ইসলাম ঢাকা-১১ আসনে বিএনপির প্রার্থী এম এ কাইয়ুমের বিরুদ্ধে আদালতে রিট করা প্রসঙ্গে বলেন, কেউ যদি সংবিধান ও আইন লঙ্ঘন করে নির্বাচনে অংশ নিতে চায়, সেটা আমরা মেনে নিতে পারি না। এ কারণেই আদালতে যাওয়া হয়েছে। কোনো আধিপত্যবাদী শক্তি যদি বাংলাদেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার পাঁয়তারা করে, তাহলে জনগণই তার উপযুক্ত জবাব দেবে।

এম এ কাইয়ুমের দ্বৈত নাগরিকত্বের অভিযোগ তুলে নাহিদ বলেন, কয়েক দিন আগে বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য সূত্র থেকে জানা গেছে, বিএনপির প্রার্থী এম এ কাইয়ুম দ্বৈত নাগরিক। বিষয়টি গোপন করে তিনি নির্বাচন কমিশনে তথ্য দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেন নাহিদ ইসলাম। তিনি বলেন, ‘একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমরা আদালতের শরণাপন্ন হয়েছি। এখন আইনের সিদ্ধান্ত আইনই নেবে।’

সম্পর্কিত

‘হ্যাঁ’ জয়ী হলে সংবিধানে ‘বিসমিল্লাহ্’ থাকবে না বলে বিএনপি অপপ্রচার চালাচ্ছে: এনসিপি

সিইসির সঙ্গে বৈঠকে যেসব অভিযোগ দিল এনসিপি

‘ঐক্যবদ্ধ বাংলাদেশ’ জোটের প্রার্থীদের প্রচারে বাধা দিচ্ছে বিএনপি, অভিযোগ এনসিপির

পবিত্র শবে বরাতে সব মুসলমানের শান্তি-সমৃদ্ধি কামনা তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের

কড়াইল, সাততলা ও টিঅ্যান্ডটি বস্তির নারীদের সমস্যার কথা শুনলেন জুবাইদা রহমান

সাইবার বুলিং আইন থাকলে হবে না, কার্যকর প্রয়োগ থাকতে হবে: জাইমা রহমান

একটি দল মা-বোনদের ঘরে আটকে রাখতে চায়: তারেক রহমান

বুধবার বরিশাল যাচ্ছেন তারেক রহমান

টুঙ্গিপাড়ায় খেলাফত মজলিসের প্রার্থীর প্রচারণায় বাধার অভিযোগ বিএনপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে

জামায়াত এই দেশটাকে আফগানিস্তান বানাতে চায়: মির্জা ফখরুল
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা