তাদের প্রটোকল তিন গুণ বাড়িয়ে দিন: তারেক রহমান

কোনো নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ না করে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, একটি দলের জন্য ‘প্রটোকল বিএনপির চেয়ে তিন গুণ বাড়িয়ে দিন।’
আজ বৃহস্পতিবার মৌলভীবাজারের আইনপুরে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তারেক রহমান অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানকে কাছে এই আহ্বান জানান।
সমাবেশে তারেক রহমান আরও বলেন, ‘ধানের শীষ যখন দেশ পরিচালনা করেছে, কোনো মানুষ গুমের শিকার হয়নি।’
তারেক রহমান আরও বলেন, ‘গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। এই নিশ্চয়তা একমাত্র ধানের শীষ দিতে পারে। টেক ব্যাক বাংলাদেশের অর্ধেকে এসেছি আমরা।’বিগত নির্বাচন প্রসঙ্গে বিএনপি চেয়ারম্যান বলেন, ‘তামাশার নির্বাচন হয়েছে। ভোটের অধিকার ছিল না। মানুষ তাঁর কষ্টের কথা কাকে বলবে, সেই লোকটাও ছিল না।’
তারেক রহমান আরও বলেন, ‘ঢাকা থেকে সিলেট যেতে যত সময় লাগে, লন্ডন যেতেও সেই সময় লাগে না। এই হলো বিগত সরকারের উন্নয়নের নমুনা।’
নির্বাচনী প্রচার কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সিলেটের আলীয়া মাদ্রাসা মাঠের জনসভা থেকে যাত্রা শুরু করেছে বিএনপি। সেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তারেক রহমান। এরপর, সেখান থেকে তিনি মৌলভীবাজারে যান।
আজ একই দিনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ভৈরবসহ আরও কয়েকটি স্থানে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করার কথা রয়েছে তাঁর।