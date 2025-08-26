হোম > রাজনীতি

জোট গঠনে কয়েকটি ইসলামি দলের সঙ্গে আলোচনা করছে বিএনপি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

মঙ্গলবার রাজধানীর গুলশানে নিজ বাড়িতে সংবাদ সম্মেলন করেন সালাহউদ্দিন আহমদ। ছবি: আজকের পত্রিকা

আগামী ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে বিএনপি কোনো সংশয় দেখছে না বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ। তিনি বলেছেন, ফেব্রুয়ারিতে রমজান শুরুর এক সপ্তাহ আগে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। যারা বাহানা দিয়ে নির্বাচন বয়কট করবে, তারা মাইনাস হয়ে যাবে। জোটের বিষয়ে কয়েকটি ইসলামি ঘরানার দলের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে বলেও জানান সালাহউদ্দিন আহমদ।

আজ মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে নিজ বাড়িতে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। সালাহউদ্দিন বলেন, রাজনৈতিক ইতিহাসে ঐতিহাসিক ঘটনা হবে এবারের নির্বাচন। ফ্যাসিবাদবিরোধী জাতীয় ঐক্য ধরে রেখে সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রত্যাশার কথাও এ সময় জানান তিনি।

সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (পিআর) পদ্ধতি, গণপরিষদের দাবিকে রাজনৈতিক কৌশল ছাড়া আর কিছু মনে করছেন না সালাহউদ্দিন। তাঁর মতে, মাঠ গরম করার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এসব বিষয় সামনে এনেছে। তিনি বলেন, ‘দেশে নির্বাচনী আমেজ বিরাজ করছে। যারাই নির্বাচনের বিপক্ষে কথা বলবে, তারাই মাইনাস হয়ে যাবে।’

সালাহউদ্দিন বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের অধীনে নির্বাচন নিয়ে কোনো জটিলতা চায় না বিএনপি। সবার ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই সরকার গঠিত হয়েছে। তত্ত্বাবধায়কের বিষয়টি পুনর্বহাল হওয়ার পরে পরবর্তী নির্বাচনে সেটি কার্যকর হতে পারে। এই সরকারের ঘোষিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন হবে বলে প্রত্যাশা করছি। অন্য কিছু ভাবার অবকাশ নেই।’

তিনি বলেন, ‘কোনো দল নির্বাচনে অংশ না নিলে এটি তাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা। যারা বাহানা দিয়ে বয়কট করবে, তারা ভবিষ্যৎ রাজনীতি থেকে নিজেরাই মাইনাস হয়ে যাবে।’

নির্বাচনী জোট নিয়ে বিএনপির ভাবনা জানতে চাইলে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘জামায়াতের সঙ্গে জোট করার সুযোগ নেই। তবে যুগপৎ আন্দোলনে যারা ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে জোট হতে পারে, আগামীর সরকারেও তাঁরা থাকতে পারে। এ ছাড়া কয়েকটি ইসলামি ঘরানার দলের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে, তাদের সঙ্গে জোট হতে পারে। তবে এসব বিষয় এখনো চূড়ান্ত নয়।’

জুলাই সনদ প্রসঙ্গে বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘সনদের অঙ্গীকারনামার কিছু বিষয় অযৌক্তিক মনে করেছে বিএনপি। বিকল্প প্রস্তাব ঐকমত্য কমিশনের আলোচনার সময় দেওয়া হবে। সংবিধানের ওপরে স্থান পায়—এমন কোনো বিষয় গ্রহণযোগ্য হবে না। আলোচনার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক দলগুলো একটি অবস্থানে পৌঁছাবে বলে প্রত্যাশা করছি।’

