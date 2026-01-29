হোম > রাজনীতি

একটা দল সারা দেশে সন্ত্রাসী কার্যক্রম করছে: নাহিদ ইসলাম

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি

পথসভায় বক্তব্য দেন এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। ছবি: আজকের পত্রিকা

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেছেন, ‘আপনার দেখেছেন, একটি দল নির্বিচারে সারা দেশে মামলা দিয়েছে। মামলা-বাণিজ্য করেছে। তারা স্পষ্ট প্রতারণা করছে। আপনারা শুনেছেন ৩১ দফার কথা। তারা ৩১ দফার সাথেও প্রতারণা করছে। কেউ মিথ্যা প্রতিশ্রুতিতে প্রতারিত হবেন না।’

আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) দুপুরে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল শহরে নির্বাচনী পথসভায় এসব কথা বলেন নাহিদ ইসলাম। মৌলভীবাজার-৪ আসনে ১১ দলীয় জোট মনোনীত এনসিপি প্রার্থী প্রীতম দাশের পক্ষে এ পথসভা হয়।

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘৫ আগস্ট-পরবর্তী বাংলাদেশ একটি নতুন বাংলাদেশ হবে। ৫ আগস্টের আগে দেখেছেন কী পরিণতি হয়েছিল। আমরা চাই না আর এমন বাংলাদেশ। আইনের শাসন, ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। যারা অন্যায় করেনি তাদের হয়রানি করা হবে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা দেখেছি, একটা দল সারা দেশে সন্ত্রাসী কার্যক্রম করছে। জামায়াতে ইসলামীর উপজেলা সেক্রেটারিকে হত্যা করেছে। ১১ দলীয় জোট তা সহ্য করবে না। জনগণ ভোটের মাধ্যমে তার জবাব দিবে।’

এনসিপির আহ্বায়ক বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করছে না। তাদের নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। নয়তো ১১ দলীয় নির্বাচনী জোট তা মেনে নিবে না।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা বলেছি, ১১ দলীয় জোট নির্বাচিত হলে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও তরুণদের কর্মসংস্থানের জন্য কাজ করবে।’

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমরা এই আসনে প্রীতম দাশকে মনোনীত করেছি। আমরা মৌলভীবাজার চার আসনকে গুরুত্ব দিয়েছি। প্রীতম দাশ চা-শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি দাবি আদায়ের জন্য জেল কেটেছেন ফ্যাসিস্ট আমলে।’

নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘১১ দলীয় জোট ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ গড়বে। সবাই একসাথে কাজ করবে। আমরা চাই না চাঁদাবাজ, সন্ত্রাসের হাতে আবার ক্ষমতা যাক। নতুন কোনো স্বৈরাচারের হাতে ক্ষমতা যাক। ১১ দলীয় জোট মানুষের সুখে-দুঃখে পাশে থাকবে। ১২ ফেব্রুয়ারি ফল পাব ইনশা আল্লাহ। আমরা মৌলভীবাজার-৪ থেকে এনসিপির যাত্রা শুরু করলাম।’

নির্বাচনী পথসভায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখপাত্র ও নির্বাচনী পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া, মৌলভীবাজার-৪ আসনের ১১ দলীয় জোটের প্রার্থী প্রীতম দাশ প্রমুখ।

