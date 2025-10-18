হোম > রাজনীতি

ছোটখাটো মতভিন্নতা ভুলে নির্বাচনকে অর্থপূর্ণ করার আহ্বান মির্জা ফখরুলের

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

রাজধানীর পানি ভবনে শনিবার আয়োজিত অনুষ্ঠানে কথা বলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। ছবি: আজকের পত্রিকা

দূরত্ব ও মতভিন্নতা ভুলে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে অর্থপূর্ণ করতে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, ‘আমরা সবাই আমাদের ছোটখাটো ভিন্নতা, দূরত্ব দূর করে যেভাবে জুলাই সনদ স্বাক্ষর করেছি, আসুন সেইভাবে আমাদের দূরত্ব দূর করে নির্বাচনকে সত্যিকার অর্থেই অর্থপূর্ণ নির্বাচনে পরিণত করি।’

রাজধানীর পানি ভবনে আজ শনিবার পানি উন্নয়ন বোর্ড জাতীয়তাবাদী শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সভা ও সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, ‘একটা অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন হোক, সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হোক এবং সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যাঁরা নির্বাচিত হবেন, তাঁরা আমাদের সংসদকে সত্যিকার অর্থে প্রাণবন্ত করে গড়ে তুলবেন, অর্থবহ করবেন এবং সেই সংসদ হবে আমাদের রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু। এভাবে আমরা যেন সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি। গণতন্ত্রকে যদি আমরা সত্যিকার অর্থে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হই, তাহলে আমার ধারণা, আমার বিশ্বাস সেখানে সকল শ্রেণি, শ্রমিক শ্রেণির দাবিদাওয়া পূরণ হবে, স্বীকৃত হবে।’

তিনি বলেন, ‘আওয়ামী লীগ ১৫ বছরে যে আবর্জনা তৈরি করে গেছে, যে জঞ্জাল সৃষ্টি করে গেছে, সবকিছু ধ্বংস করে দিয়েছে, সেগুলোকে এক বছরের মধ্যে সব ঠিক করে ফেলা—এটা কারও পক্ষেই সম্ভব নয়। রাজনৈতিক দলগুলোকে দায়িত্ব নিয়ে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে একটা অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে সংসদ আসবে, সেই সংসদীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য সেই দিকে আমাদের নজর দিতে হবে। সমস্ত কর্মকাণ্ডকে সংসদকেন্দ্রিক করতে হবে।’

বিএনপির এই নেতা বলেন, ‘৫০ বছর আমরা রাস্তায় চলেছি। এখন সংসদে আসতে হবে। এগুলোকে ঠিক করে এই জাতীয় সনদের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে যদি আমরা একটা কালচারে পরিণত করতে পারি, সেই চেষ্টা আমাদের করতে হবে।’

জুলাই সনদ স্বাক্ষরের দিন সংঘর্ষের ঘটনা প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, ‘এই সময়ে এই ধরনের ঘটনা গণতন্ত্রকে সাহায্য করবে না। আমার মনে হয়, সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করা উচিত।’

পানি উন্নয়ন বোর্ড জাতীয়তাবাদী শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জুর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবিরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন শ্রমিক দলের প্রধান সমন্বয়কারী শামছুর রহমান, শ্রম সংস্কার কমিশনের প্রধান সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমদ, শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসাইন প্রমুখ।

