আইসিইউ থেকে কেবিনে নেওয়া হয়েছে নুরকে

গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরের শারীরিক অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। তাঁকে আজ সোমবার দুপুর ২টার দিকে নুরকে আইসিইউ (নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্র) থেকে কেবিনে নেওয়া হয়েছে।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
পরিচালক বলেন, নুরের শারীরিক অবস্থা উন্নতি হচ্ছে। বিভাগীয় প্রধানেরা তাঁকে সার্বক্ষণিক দেখছেন। নুরের নাকের হাড় ও চোয়ালের হাড় পুরোপুরি ঠিক হওয়ার জন্য ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ সময় লাগবে। আর চোখের মধ্যে যে রক্তজমাট হয়েছে, সেটা ঠিক হতে ১ থেকে ২ সপ্তাহ লাগতে পারে।
ঢামেক পরিচালক আরও জানান, ‘নুরকে নরমাল খাবার খেতে বলা হয়েছে ৷ তবে তিনি খাবার খাওয়ার সময় ব্যথা পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। এটি ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে।’
আসাদুজ্জামান আরও জানান, আঘাতের কারণে নুরের নাক থেকে রক্তক্ষরণ হয়েছিল। তার কিছু অংশ শ্বাসনালীতে চলে গিয়েছিল। গতকাল কাশির সঙ্গে ২ বার সেই রক্ত এসেছে। তবে এতে চিন্তার কিছু নেই।
ঢামেক পরিচালক আরও জানান, নূরের জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডের চিকিৎসকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তাঁকে আজ আইসিইউ থেকে কেবিনে নেওয়া হয়েছে।