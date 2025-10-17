হোম > রাজনীতি

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে না এনসিপি

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ছবি: ফেসবুক থেকে নেওয়া

জুলাই সনদ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবে না জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এনসিপির মিডিয়া সেলের সম্পাদক মুশফিক উস সালেহীনের পাঠানো এক বার্তায় এই কথা জানানো হয়।

ওই বার্তায় বলা হয়, ‘এনসিপি মনে করে, এই স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কোনো আইনি ভিত্তি অর্জিত হবে না। এটি শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

এনসিপি বহুবার স্পষ্টভাবে আইনি ভিত্তির প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছে। আইনি ভিত্তি নিশ্চিত হওয়ার আগে এ ধরনের আনুষ্ঠানিকতা ‘জুলাই ঘোষণাপত্র’-এর মতো আরেকটি একপাক্ষিক দলিলে পরিণত হবে।’

এতে আরও বলা হয়, ‘ঐকমত্য কমিশন যেহেতু সময় বৃদ্ধি করেছে, এনসিপি কমিশনের পরবর্তী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে নিজেদের অবস্থান তুলে ধরবে। দাবি পূরণ হলে, পরবর্তীতে এনসিপি স্বাক্ষর প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে।’

আজ শুক্রবার বিকেলে অন্তর্বর্তী সরকার জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় ‘জুলাই সনদ ২০২৫’ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। এর কয়েক ঘণ্টা আগেই এই অনুষ্ঠানে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দিল আওয়ামী লীগ সরকারবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতৃত্বদানকারী দল এনসিপি।

সম্পর্কিত

এনসিপির শ্রমিক সংগঠনের আত্মপ্রকাশ আজ

১০৯ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল এবি পার্টি

স্বাধীনতার ঘোষণা ও চার মূলনীতি অন্তর্ভুক্ত না করলে জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে না সিপিবি-বাসদসহ চার বামদল

পিআরের জন্য নভেম্বরে গণভোটের প্রস্তাবে অনড় জামায়াত, মানলেই সনদে স্বাক্ষর

পুত্রসন্তানের জনক হলেন হাসনাত আবদুল্লাহ

জামায়াত আমিরের সঙ্গে কানাডিয়ান হাইকমিশনারের সৌজন্য সাক্ষাৎ

দুটো সমাজ ইসলামকে দারুণভাবে ধারণ করছে—একটা যুব, আরেকটা মায়েদের: জামায়াত আমির

আইনি ভিত্তি নিশ্চিত ছাড়া জুলাই সনদে স্বাক্ষর করবে না এনসিপি: নাহিদ ইসলাম

মধ্যরাতে হাসপাতালে ভর্তি খালেদা জিয়া

শঙ্কায় ছিলাম, এসে দেখি প্রধান উপদেষ্টা ধন্যবাদ জানাতে ডেকেছেন: মঞ্জু
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা