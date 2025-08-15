হোম > রাজনীতি

ভোট গণনার আগে পর্যন্ত নির্বাচন নিয়ে শঙ্কা আছে: গয়েশ্বর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। ফাইল ছবি

নির্বাচন ঘিরে ষড়যন্ত্র চলছে মন্তব্য করে দলের নেতা-কর্মীদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায়। তিনি বলেছেন, ‘এখনো গণতন্ত্র নাগালের বাইরে। আমরা চাই বিশ্বাস করতে যে নির্বাচন হবে, তবে ভোট গণনার আগে পর্যন্ত তা নিয়ে শঙ্কা থেকে যায়।’

আজ শুক্রবার রাজধানীর নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দোয়া অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন। দলের চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার জন্মদিন উপলক্ষে বিএনপির পক্ষ থেকে এই দোয়ার আযোজন করা হয়।

দলের নেতা-কর্মীদের কারও পাতা ফাঁদে পা না দেওয়ার জন্য সতর্ক করে গয়েশ্বর বলেন, ‘নির্বাচন ঘিরে ষড়যন্ত্র চলছে। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, কারও পাতা ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।’

খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক ভূমিকা তুলে ধরে গয়েশ্বর বলেন, ‘তিনি কেবল বিএনপির চেয়ারপারসন নন, গণতন্ত্রের জন্য লড়ে যাচ্ছেন। খালেদা জিয়া জাতির অভিভাবক হয়েছেন। তিনি নিজে কখনো জন্মদিন পালন করতেন না, আমরা আয়োজন করতাম।’

অনুষ্ঠানে বিএনপির স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য নজরুল ইসলাম খান অভিযোগ করে বলেন, ‘খালেদা জিয়ার জনপ্রিয়তার কারণেই আওয়ামী লীগ তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছিল।’ তিনি আশা প্রকাশ করেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নেতৃত্বে দেশে আবারও গণতন্ত্রের সূচনা হবে।

দোয়া মাহফিলে স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস বলেন, ‘খালেদা জিয়ার কারাজীবনে যেসব নির্যাতনের সঙ্গে জড়িতরা আছে, তাদের বিচার হতে হবে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তও এসেছিল বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের চাপ ও নেতা-কর্মীদের পরিস্থিতি বিবেচনায়।’

