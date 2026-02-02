পবিত্র শবে বরাতে সব মুসলমানের শান্তি-সমৃদ্ধি কামনা তারেক রহমান ও মির্জা ফখরুলের

পবিত্র শবে বরাত উপলক্ষে বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বাণী দিয়েছেন। বাণীতে বাংলাদেশসহ মুসলিম বিশ্বের সব মুসলমানের অব্যাহত সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন তাঁরা।
বাণীতে তারেক রহমান বলেন, ‘আমরা সবাই সহিংসতা, রক্তপাত, হিংসা ও বিদ্বেষ পরিহার করে মানবজাতির বৃহত্তর কল্যাণে সহিষ্ণুতা, সংযম ও সৌহার্দ্য অর্জনে নিজেদের নিবেদিত রাখব, মহিমান্বিত রাতে আমাদের এই নিবেদন নিশ্চয়ই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কবুল করবেন।’
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, ‘এই পবিত্র রাত ক্ষমার রাত হিসেবে বিবেচিত। এই রহমত ও বরকতের রজনীতে আল্লাহর নির্দেশিত পন্থায় আমরা সবাই মানবজাতির কল্যাণে কাজ করে যাব। এ জন্য আল্লাহর নিকট ধৈর্য ও উদ্যম কামনা করছি।’