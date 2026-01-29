হোম > রাজনীতি

নতুন ‘মাল্টিমিডিয়া বাসে’ জামায়াতের নির্বাচনী প্রচার শুরু

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

জামায়াতে ইসলামীর মাল্টিমিডিয়া বাস। ছবি: জামায়াতের সৌজন্য

নির্বাচনী প্রচারে মাল্টিমিডিয়া বাসের উদ্বোধন করেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। আজ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর মিরপুর-১০-এ এই নির্বাচনী বাস ক্যাম্পেইন উদ্বোধন করেন তিনি।

উদ্বোধন শেষে জামায়াত আমির বলেন, ‘দেশের সম্পদ এবং সম্মান যাদের হাতে নিরাপদ, ১২ তারিখ তাদের হাতেই দেশের চাবি উঠবে।’

নতুন বাসে নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছে জামায়াত। ছবি: জামায়াতের সৌজন্য

জামায়াত আমির আরও বলেন, দেশবাসী এবার পরিবর্তন চায়। জামায়াত চায় দেশের মানুষের বিজয়। নির্বাচনে ১৮ কোটি মানুষ বিজয়ী হবে, যদি জামায়াত বিজয়ী হয়।

জামায়াত আমির বলেন, জনগণের প্রতি আস্থা না থাকায় শেরপুরে হামলা চালানো হয়েছে। এরপর ‘ঢাকা-১৫’ আসনের বাসিন্দাদের কাছে দাঁড়িপাল্লা প্রতীকে ভোট প্রার্থনা করেন।

সম্পর্কিত

ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল যারা, তারা এখন নেই, কিন্তু আরেকটি মহল নির্বাচন বাধাগ্রস্ত করার ষড়যন্ত্র করছে : তারেক রহমান

সহিংসতার রাজনীতি বন্ধে তারেক রহমানকে দায়িত্ব নিতে হবে: আখতার হোসেন

শেরপুরের ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রশাসনের ব্যর্থতার চিত্র ফুটে উঠেছে: জামায়াত

একটা দল সারা দেশে সন্ত্রাসী কার্যক্রম করছে: নাহিদ ইসলাম

শেরপুরে জামায়াতের নেতা-কর্মীরা কেন সব চেয়ার দখল করে রাখল, লাঠিসোঁটা জড়ো করল—প্রশ্ন বিএনপির

ভারতের ফারাক্কার বিপরীতে পদ্মা ব্যারাজ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি তারেক রহমানের

শাহ মখদুমের মাজার জিয়ারত শেষে সমাবেশস্থলে তারেক রহমান

বাপের জমি বিক্রি করে রাজনীতি করছি, ব্যবসা করতে আসিনি: মির্জা ফখরুল

জামায়াতের আমিরের সঙ্গে ইইউ রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

২২ বছর পর রাজশাহীতে তারেক রহমান, মাদ্রাসা ময়দানে ব্যাপক জনসমাগম
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা