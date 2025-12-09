২০০১-২০০৬ পর্যন্ত দুর্নীতির জন্য জামায়াত সমান দোষী: নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, ‘তারা আগে এক প্লেটে বসে খেত। এখন তাদের প্লেট ভাগ হয়েছে, কিন্তু এক পাতিলে তরকারি।’
আজ মঙ্গলবার রাজধানীর পরিবাগে শহীদ আবু সাঈদ ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে জাতীয় যুবশক্তির প্রতিনিধি সম্মেলনে নাসীরুদ্দীন এসব কথা বলেন।
বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর বিষয়ে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘আপনারা (বিএনপি) ২০০১-২০০৬ পর্যন্ত জামায়াতে ইসলামীসহ বাংলাদেশে প্রত্যেকটা সেক্টরে দুর্নীতি করেছেন। আর এখন নতুন করে প্ল্যাটফর্ম বাগিয়েছেন, তুমি ইসলাম নিয়ে অর্ধেক আর আমি অর্ধেক। আগে এক প্লেটে বসে খাইত আর এখন প্লেট ভাগ হয়েছে, কিন্তু এক পাতিলে তরকারি। জামায়াতে ইসলামীও দুর্নীতির জন্য সমান দোষে দোষী।’
৫ আগস্ট গণ-অভ্যুত্থানের পরবর্তী সময়ের ঘটনা বর্ণনা করে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘৫ আগস্ট যখন বিপ্লব হলো, ক্যান্টনমেন্টে মিটিং বসল, পরবর্তীতে একটি জাতীয় সরকারের আলাপ আসল। বাংলাদেশের “দুর্নীতির অন্যতম মাস্টারমাইন্ড” ২০০১-২০০৬, তার মাথায় আওয়ামী বুদ্ধিপনা চেপে বসল। আমরা যদি একটি জাতীয় সরকার গঠন করতে পারতাম, সকল দলের যদি অংশগ্রহণ থাকত, বিপ্লবী একটি সংবিধান বানাতে পারতাম। তাহলে দুর্নীতির মাস্টারমাইন্ড যে আছে, তার পাল্লায় বর্তমান দেশে যে পরিস্থিতি আছে, সেটা পড়তে হতো না।’
এ দুটি দলের সমালোচনা করে নাসীরুদ্দীন আরও বলেন, ‘ওই সময় বিএনপিও ছিল ক্যান্টনমেন্টে, জামায়াতে ইসলামীও ছিল। জামায়াতে ইসলামী মুখে মুখে বিপ্লব বলে, অন্তরে তাদের আওয়ামী প্রীতি বিরাজ করে।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ প্রতিনিধিদেরও সমালোচনা করেন নাসীরুদ্দীন। তিনি বলেন, ‘তারা (জামায়াতে ইসলামী) বাংলাদেশটাকে দেখানোর চেষ্টা করেছিল যে আমরা ইনক্লুসিভ (অন্তর্ভুক্তিমূলক) রাজনীতি করি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সেক্যুলার জায়গায় ছাত্ররা তাদের ভোট দিয়েছিল। তারা কিছু ভালো কাজ করেছিল। সেই ফল তারা পেয়েছে। যখনই ডাকসুর ফলাফল আসল, দুই মাসের মাথায় তাদের মুখোশ উন্মোচিত হলো। এখন তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ভোট নিয়ে হেলিকপ্টারে করে ঘুরে ঘুরে জামায়াতে ইসলামীর প্রোপাগান্ডা করে বেড়াচ্ছে পুরো বাংলাদেশে। এমন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি আমরা দেখতে চাইনি।’
আওয়ামী লীগের দীর্ঘ শাসনকালের জন্য বিএনপির ব্যর্থতা দায়ী বলে মন্তব্য করেন এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক। তিনি বলেন, ‘এক থেকে ছয়ের ব্যর্থতার জন্য যেমন বিএনপি দায়ী, গত ১৫ বছরের শেখ হাসিনার দীর্ঘ শাসন, এটার পেছনেও বিএনপির ব্যর্থতা অনেকাংশে দায়ী।’
কারও নাম উল্লেখ না করে নাসীরুদ্দীন বলেন, ‘আমাদের ভয় দেখানোর প্রচেষ্টা করা হয়। ভয়টা বাংলাদেশ থেকে দেখায় না। লন্ডন থেকে দেখায়। আমরা কি অনলাইনে কাউকে ভয় পাই? বাস্তবেই কাউকে ভয় পাই না। অনলাইনে ভয় দেখায়।’
এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেন, ‘যে নির্বাচন ’২৬ সালে অনুষ্ঠিত হবে, এই নির্বাচনের একমাত্র অ্যাজেন্ডা হওয়ার কথা ছিল সংস্কার। কিন্তু নানাভাবে এই নির্বাচনটাকে একটা শোডাউনের নির্বাচনে পরিণত করা হয়েছে।’
নাম উল্লেখ না করে বিএনপি ও জামায়াতের সমালোচনা করে আখতার বলেন, ‘একদল বলেছে, আমরা আগে ক্ষমতা পরিচালনা করেছি, অভিজ্ঞতা আছে। আরেক দল বলছে, আমরা কখনোই ক্ষমতায় আসি নাই, আমরা নতুন কিছু দিতে চাই, যদিও তারা মন্ত্রিত্ব শেয়ার করেছে।’ অর্ধসত্য বক্তব্য উপস্থাপন করে মানুষকে অন্ধকারে রাখার রাজনীতি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।
আখতার বলেন, ‘এই নির্বাচনটা শুধু ক্ষমতা পরিবর্তনের বিষয় নয়। এই নির্বাচনের একটা পার্ট হচ্ছে গণভোট। যে গণভোটের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে আমরা যে সংস্কার চেয়েছিলাম, তার কতটুকু গৃহীত হবে, সেটাও এই নির্বাচনের একটা পার্ট।’
জাতীয় যুবশক্তির প্রতিনিধি সম্মেলনে আরও বক্তব্য দেন সংগঠনের আহ্বায়ক তরিকুল ইসলাম, সদস্যসচিব জাহিদুল ইসলাম প্রমুখ।