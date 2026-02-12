আমার নির্বাচন নিয়ে অনেক চক্রান্ত হচ্ছে: মির্জা আব্বাস

ঢাকা-৮ আসনের নির্বাচন নিয়ে অনেক চক্রান্ত হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মনোনীত ধানের শীষের প্রার্থী মির্জা আব্বাস। তিনি বলেছেন, ‘এখন আমার নির্বাচনকে নিয়ে অনেক চক্রান্ত হচ্ছে। তোমাদের কঠিন পরিশ্রম নষ্ট করার জন্য অনেক চক্রান্ত হচ্ছে। আমি আশা করব, তোমরা চোখ-কান খোলা রাখবে। যখন প্রয়োজন হবে, যদি এই চক্রান্তকারীরা না থামে, তাহলে আমাদের রাস্তায় নামতে হবে। এখানে আমরা বিন্দুমাত্র ছাড় দেব না। মাথায় রাখতে হবে।’
গতকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১২টার দিকে ঢাকা-৮ আসন থেকে নেতা–কর্মীদের উদ্দেশে কথা বলতে গিয়ে মির্জা আব্বাস এসব কথা বলেন।
মির্জা আব্বাস বলেন, ‘যদি আল্লাহ তাআলা সুযোগ দেয়, ইনশা আল্লাহ আমরা আনন্দ করব। আমরা এমন আনন্দ করব না, যাতে মানুষের অসুবিধা হয়। অনেকে অনেক রকমের আনন্দ করে। রং খেলে এটা করে সেটা করে। এতে মানুষের ক্ষতি হয়। আমরা আনন্দ করব, আনন্দের প্রক্রিয়া আছে, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, সেখানে আমরা থাকব, মাথায় রাখতে হবে। মাথায় রাখতে হবে, চক্রান্ত শেষ হয়ে যায় নাই।’
প্রতিপক্ষ বিভিন্ন অপকর্ম করার চেষ্টা করছে এবং করবে বলে মন্তব্য করে তিনি বলেন, ‘যদি তেমন কিছু হয় ইনশা আল্লাহ আমরা দু–এক দিন দেখব, শান্ত থাকব। যদি তারপরও বাড়াবাড়ি করে, ইনশা আল্লাহ শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের দল, বেগম খালেদা জিয়ার দল, তারেক রহমানের দল, এ দেশের জনগণের দল ঘরে বসে থাকবে না। কিন্তু সরকার ঘোষণাটা সরকারিভাবে আসুক।’
মির্জা আব্বাস নেতা–কর্মীদের শান্ত থাকার জন্য আহ্বান জানিয়ে বলেন, ‘সবাই বসতে পারো, অথবা বাসায় যেতে পারো। আমার কোনো অসুবিধা নাই। তোমরা এখানে বসতে পারো, অপেক্ষা করতে পারো।’