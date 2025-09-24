হোম > রাজনীতি

নিউইয়র্কের ঘটনা আ.লীগের ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত করেছে: আমীর খসরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম

চট্টগ্রামে মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতালে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠান। ছবি: আজকের পত্রিকা

নিউইয়র্কে হেনস্তার ঘটনা আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ আরও অনিশ্চিত করে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।

আজ বুধবার চট্টগ্রাম নগরীর আগ্রাবাদে মা ও শিশু জেনারেল হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের একটি অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।

আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, রাজনৈতিকভাবে পরাস্ত হয়ে পালিয়ে গিয়ে তাদের এখন এ সমস্ত কাজ ছাড়া আর কী করার আছে। এটাই তো করবে, তাই না? এর বাইরে তো আর কিছু করার নেই।

আমীর খসরু বলেন, ‘আপনি যখন পরাজিত হয়ে দেশ থেকে পালিয়ে গেলেন, উনাদের সমর্থকদের তো এ ধরনের কাজের বাইরে আর কিছু করার নাই আপাতত। গণতন্ত্রেই বিশ্বাস করে না। দেশ ধ্বংস করে পালিয়ে গিয়ে এখন যেগুলো করছে, এগুলো তো আরও ধ্বংসাত্মক। এগুলো তাদের ভবিষ্যৎকে আরও অনিশ্চিত করে দিচ্ছে।’

এক প্রশ্নের জবাবে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, ‘এ ঘটনায় দূতাবাসের গোয়েন্দা ব্যর্থতা আছে কি না, সেটি নিশ্চিত নই। নিরাপত্তা তো ওই দেশের বিষয়। দূতাবাসের ইন্টেলিজেন্স ছিল কি না, আমি জানি না। তাদের জানা উচিত ছিল।

এ নিয়ে কিছু আসে-যায় না। একটা গণতান্ত্রিক দেশে অনেক কিছু হতেই পারে। এটা আমার জন্য এমন বড় কিছু না। গণতান্ত্রিক সব দেশে এগুলো হয়ে থাকে। যার সমর্থন আছে, সেও করতে পারে। যার সমর্থন নেই, সেও করতে পারে।’

এর আগে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী দেশের স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে জোর দেন। এ সময় হাসপাতালের কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি সৈয়দ মোহাম্মদ মোরশেদ হোসেন, সাধারণ সম্পাদক রেজাউল করিমসহ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

