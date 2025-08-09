হোম > রাজনীতি

সংস্কারের ৯৯ শতাংশ প্রস্তাব বিএনপি আগেই দিয়েছে: তারেক রহমান

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। ছবি: সংগৃহীত

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, বর্তমান সরকার যে সংস্কারের কথা বলছে, তার প্রায় ৯৯ শতাংশ প্রস্তাব বিএনপি অনেক আগেই জাতির সামনে উপস্থাপন করেছিল। আজ শনিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে রাজধানীর কাকরাইলে ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ড্যাব) জাতীয় কাউন্সিলে ভার্চুয়ালি প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তারেক রহমান বলেন, ‘আমরা ৩১ দফা দিয়েছি। আজকে সংস্কার নিয়ে যেসব কথা হচ্ছে, বর্তমান সরকার সংস্কার কমিটি গঠন করেছে, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের মতামত দিচ্ছে—এই আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে যেসব প্রস্তাব, তার ৯৯ শতাংশই বিএনপি আড়াই বছর আগে জাতির সামনে উপস্থাপন করেছিল।’

এ সময় চিকিৎসকদের উদ্দেশে তারেক রহমান বলেন, ‘৩১ দফার মধ্যে স্বাস্থ্য খাত নিয়ে যে প্রস্তাব রয়েছে, তা বাস্তবায়নে চিকিৎসক সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। সরকার একা এসব বাস্তবায়ন করতে পারবে না। দলীয় সংসদ সদস্য বা নেতারাও পারবেন না। আপনাদের প্রত্যেকের সহযোগিতা প্রয়োজন। ড্যাবের প্রতিটি সদস্য, প্রতিটি কাউন্সিলরের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া এটি সম্ভব নয়।’

তারেক রহমান বলেন, ‘গত ১৫ বছরে হাজারো মানুষ খুন ও সহিংসতার শিকার হয়েছেন। অসংখ্য মানুষ আহত হয়েছেন, নিখোঁজ হয়েছেন। মানুষের প্রত্যাশা হলো, একটি স্বস্তির বাংলাদেশ। যদি সবাই মিলে সে প্রত্যাশা পূরণে কাজ করি, তাহলে নিশ্চয়ই একটা ভিন্ন বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে। দেশটি সবার, তাই দেশ গড়ার দায়িত্বও সবার।’

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। এতে সভাপতিত্ব করেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা ইসমাইল জবিউল্লাহ।

বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল, বিএনপির কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) ভিসি অধ্যাপক এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম প্রমুখ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন।

