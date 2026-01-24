হোম > রাজনীতি

ছোট ভাইয়ের কবর জিয়ারত করলেন তারেক রহমান

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ছোট ভাইয় কোকোর কবর জিয়ারত করেছেন তারেক রহমান। ছবি: বিএনপির সৌজন্যে

ছোট ভাই আরাফাত রহমান কোকোর কবর জিয়ারত করেছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ শনিবার (২৪ জানুয়ারি) বিকেলে কোকোর ১১তম মৃত্যুবার্ষিকীর দিনে বনানী কবরস্থানে আসেন তিনি।

এ সময় তারেক রহমানের সঙ্গে আরাফাত রহমান কোকোর স্ত্রী সৈয়দা শামিলা রহমান ও তাঁর দুই মেয়ে জাহিয়া রহমান ও জাফিয়া রহমানও আসেন। আরও ছিলেন বিএনপি চেয়ারম্যানের স্ত্রী জুবাইদা রহমান ও কন্যা জাইমা রহমান।

২০১৫ সালের ২৪ জানুয়ারি মালয়েশিয়াতে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান কোকো। পরে তাঁর মরদেহ ঢাকায় এনে বনানীতে দাফন করা হয়।

কোকোর মৃত্যুবার্ষিকীতে এদিন সকালে নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করে বিএনপি। এর আগে সকালে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভীর নেতৃত্বে দলের নেতা–কর্মীরা বনানী কবরস্থানে কোকোর কবর জিয়ারত করেন। বিকেলে গুলশানে বিএনপি চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়। এতে তারেক রহমান উপস্থিত ছিলেন।

সম্পর্কিত

জামায়াত জোটের নীতি ও আদর্শ খিচুড়িমার্কা: চরমোনাই পীর

অন্তর্বর্তী সরকারের দুর্নীতির বিষয়েও শ্বেতপত্র প্রকাশ করা উচিত: বজলুর রশীদ ফিরোজ

‘রাষ্ট্র সংস্কারের আগে রাজনৈতিক দলের সংস্কার জরুরি’

১১ দলীয় জোটে ইসলামী আন্দোলনের জায়গায় লেবার পার্টি

নিজ স্বার্থে শহীদ ওসমান হাদিকে বিক্রি করছেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী: আবদুল কাদের

এনসিপির নির্বাচনী ‘থিম সং’ প্রকাশ

আচরণবিধি লঙ্ঘন: সারজিস আলম ও নওশাদ জমিরকে শোকজ

নির্বাচনী প্রচারে চট্টগ্রামে তারেক রহমান

হাসান মোল্লার হত্যাকাণ্ড নির্বাচনের আগে দেশকে অস্থিতিশীল করার মাস্টার প্ল্যান: বিএনপি

দেশ পরিচালনার সুযোগ পেলে দুর্নীতিকে মাটিতে পুঁতে ফেলা হবে: জামায়াতের আমির
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা