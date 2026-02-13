হোম > জাতীয়

তারেক রহমানকে মালদ্বীপের প্রেসিডেন্টের অভিনন্দন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

তারেক রহমান ও মোহাম্মদ মুইজ্জু। ফাইল ছবি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভূমিধস জয় পাওয়ার জন্য বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে অভিনন্দন জানিয়েছেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মুইজ্জু।

নিজের ভ্যারিফায়েড ফেসবুক পেজে শুক্রবার এক পোস্টে এ অভিনন্দন জানান মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট।

পোস্টে মোহাম্মদ মুইজ্জু লেখেন, ‘বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) বিশাল জয়ের জন্য তারেক রহমানকে অভিনন্দন।’

মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট আরও লেখেন, ‘মালদ্বীপ ও বাংলাদেশের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা আরও এগিয়ে নিতে এবং গভীর করতে একসঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য আমি উন্মুখ হয়ে আছি। আমি নিশ্চিত যে আসছে বছরগুলোয় আমাদের অংশীদারত্ব আরও জোরদার হবে এবং এর পরিধি বাড়বে।’

