নতুন সংসদ সদস্যদের সম্পদবিবরণী প্রকাশের আহ্বান টিআইবির

সরকার পরিচালনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতের অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে সংসদ সদস্য ও সরকারি দায়িত্বপ্রাপ্ত সবার আয়-ব্যয় ও সম্পদবিবরণী ওয়েবসাইটে প্রকাশ করার জোর দাবি জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। আজ বুধবার এক বিবৃতিতে সংস্থাটি এ দাবি জানায়।
বিবৃতিতে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, সরকার ও জাতীয় সংসদের দুর্নীতিবিরোধী প্রত্যয়ের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে জুলাই সনদের সম্পূর্ণ দ্বিমতহীন ৭৪ ধারা অনুযায়ী দায়িত্ব গ্রহণের তিন মাসের মধ্যে সব জনপ্রতিনিধির নিজ ও পরিবারের সদস্যদের আয়-ব্যয় ও সম্পদবিবরণী দাখিল এবং তা বার্ষিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করে অবিলম্বে ওয়েবসাইটে প্রকাশের চর্চা নিশ্চিত করতে হবে।
ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, এই বাধ্যবাধকতা শুধু জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না রেখে সব খাত ও পর্যায়ের সরকারি কর্মচারী এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে বেতন-ভাতাপ্রাপ্ত অন্যান্য জনবলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করতে হবে।
শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি প্লট-সুবিধা গ্রহণ না করার ঘোষণাকে সময়োপযোগী ও আশা জাগানিয়া উল্লেখ করে সাধুবাদ জানিয়েছে টিআইবি। সংস্থাটি মনে করে, এ ঘোষণার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের কর্তৃত্ববাদী ও বৈষম্যমূলক রাষ্ট্র পরিচালনার চর্চা থেকে সরে আসার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচনা হয়েছে।
একই সঙ্গে রাষ্ট্র মেরামতে বিএনপির ৩১ দফা রূপরেখা, নির্বাচনী ইশতেহার, জুলাই সনদ ও দুদক সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একটি সমন্বিত জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পরিকল্পনা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংস্থাটি।
ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ‘আমরা যেন ভুলে না যাই যে, জুলাই অভ্যুত্থান ও ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে গণরায়ের মৌলিক অভিষ্ট ছিল একটি জনকল্যাণমূলক, সুশাসিত, জবাবদিহিমূলক ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। বিপুল জনরায় নিয়ে সদ্য ক্ষমতাসীন জোট যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অঙ্গীকার করেছে, তা বাস্তবায়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে দুর্নীতি প্রতিরোধ।’
টিআইবির নির্বাহী পরিচালক আরও বলেন, সর্বোচ্চ পর্যায়ে সদিচ্ছা থাকলেও কার্যকরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ ছাড়া সরকারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অন্যথায় উন্নয়ন প্রকল্প ও ক্রয় খাতসহ বিভিন্ন সরকারি উদ্যোগ বাস্তবায়নের প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বার্থের দ্বন্দ্ব, দলবাজি, চাঁদাবাজি, দখলবাজি, প্রাতিষ্ঠানিক দলীয়করণ, ঘুষ, অবৈধ লেনদেন, কর ফাঁকি ও অর্থ পাচারের ঝুঁকি বাড়বে।
টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, শুল্কমুক্ত গাড়ি ও সরকারি প্লট-সুবিধা গ্রহণ না করার ঘোষণা জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের বৈষম্যবিরোধী চেতনায় রাষ্ট্র পরিচালনার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এতে দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিতের লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণে নবগঠিত সরকারের প্রতি জনমনে প্রত্যাশা সৃষ্টি হয়েছে।
ড. ইফতেখারুজ্জামান আশা প্রকাশ করেন, রাষ্ট্র মেরামতের ৩১ দফা ও নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতির লাগাম টেনে ধরতে পদ্ধতিগত ও আইনি সংস্কারের যে অঙ্গীকার করা হয়েছে, তা যেন কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়। এ ক্ষেত্রে সাংবিধানিক ও আইনগত ক্ষমতার অপব্যবহার রোধে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনার পাশাপাশি জাতীয় দুর্নীতিবিরোধী কৌশল প্রণয়নে সরকার, সংসদে প্রতিনিধিত্বকারী ও সংসদের বাইরের রাজনৈতিক দল, রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং সর্বোপরি জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান তিনি।