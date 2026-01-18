হোম > জাতীয়

আসলাম চৌধুরীর প্রার্থিতা বহাল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

আসলাম চৌধুরী। ছবি: সংগৃহীত

ঋণখেলাপির জিম্মাদার হওয়ার পরেও চট্টগ্রাম-৪ আসনে বিএনপির দলীয় প্রার্থী আসলাম চৌধুরীর বিরুদ্ধে করা আপিল খারিজ করেছে নির্বাচন কমিশন। তাঁর বিরুদ্ধে এশিয়া ব্যাংকের আপিল খারিজ করে দিয়ে নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমান মাছউদ বলেন, ‘উনার মনোনয়ন গ্রহণ করা হলো। তবে উনাকে অর্থ পরিশোধ করতে হবে।’

শুনানিতে ব্যাংক এশিয়ার প্রতিনিধি জানান, আসলাম চৌধুরীর কাছে পাওনা ১৫৬ কোটি টাকা। তিনি জিম্মাদার ও বন্ধকদাতা। কোম্পানিটির চেয়ারম্যান তাঁর স্ত্রী (জামিলা নাজনীল মাওলা)। পরে কমিশনের পক্ষ থেকে প্রশ্ন করা হয়, আসলাম চৌধুরী কোম্পানিটির পরিচালক কি না? জবাবে ব্যাংক এশিয়ার প্রতিনিধি জানান, আসলাম চৌধুরী কোম্পানিটির পরিচালক নন।

পরে নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমান মাছউদ স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ঋণের জিম্মাদার করা একটি রায়ের কথা তুলে ধরে বলেন, আদালতের রায়ে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ঋণের জিম্মাদার নির্বাচনে অযোগ্য হবেন না। তিনি আসলাম চৌধুরীর উদ্দেশে বলেন, ‘মানুষ হিসেবে বলছি, টাকাটা দিয়ে দিয়েন।’

