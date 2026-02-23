হোম > জাতীয়

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণসহ ৬ সিটিতে নতুন প্রশাসক নিয়োগ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনসহ দেশের ছয় সিটি করপোরেশনে ছয়জন প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গতকাল রোববার এ-সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।

ছয় সিটি করপোরেশনে যে ছয় প্রশাসক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, তাঁরা হলেন—

১. ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন প্রশাসক: মো. আব্দুস সালাম

২. ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন প্রশাসক: মো. শফিকুল ইসলাম খান

৩. খুলনা সিটি করপোরেশন প্রশাসক: নজরুল ইসলাম মঞ্জু

৪. সিলেট সিটি করপোরেশন প্রশাসক: আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরী

৫. নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন প্রশাসক: মো. সাখাওয়াত হোসেন খান

৬. গাজীপুর সিটি করপোরেশন প্রশাসক: মো. শওকত হোসেন সরকার

সম্পর্কিত

অমর একুশে বইমেলায় থাকছে না কোনো প্যাভিলিয়ন

থার্ড টার্মিনাল চালু: অপারেটর নিয়োগ ও জনবল সংকটে আটকে ৩ বছর

পদ্মা সেতু রেল সংযোগ প্রকল্প: নতুন করে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব, বাড়ছে মেয়াদ

১ মার্চের মধ্যে প্রতিটি উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ দুটি খালের তথ্য পাঠানোর নির্দেশ

প্লিজ, ফুলটুল দেবেন না, এখন কাজের সময়: পরিকল্পনামন্ত্রী

স্বাধীনতাযুদ্ধ মূলত ছিল একটা সাংস্কৃতিক বিপ্লব: সংস্কৃতিমন্ত্রী

জাপানে দক্ষ জনশক্তি পাঠাতে চায় সরকার, চলছে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ

ডিজিএফআইয়ে নতুন ডিজি, আগের ডিজি পররাষ্ট্রে

পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতে সম্পর্ক জোরদারের প্রত্যাশা পাকিস্তান হাইকমিশনারের

১৬ বছর হলেই পাওয়া যাবে এনআইডি: ইসি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা