ভুল করে মায়ের পাসপোর্ট নিয়ে জেদ্দায় যান বিমানের পাইলট মুনতাসির: কর্তৃপক্ষ

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা ­­

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের পাইলট ক্যাপ্টেন মুনতাসির রহমান। ছবি: সংগৃহীত

সৌদি আরবের জেদ্দা বিমানবন্দরে আটক ও জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়া বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের পাইলট ক্যাপ্টেন মুনতাসির রহমানের সঙ্গে একটি পাসপোর্ট ছিল, তবে সেটা নিজের নয়। তাড়াহুড়ায় ভুল করে তিনি মায়ের পাসপোর্ট নিয়ে যান বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের জনসংযোগ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক বোসরা ইসলাম আজকের পত্রিকাকে বলেন, পাইলট ‘ভুলক্রমে তাঁর নিজের পরিবর্তে মায়ের পাসপোর্ট নিয়ে ফ্লাইট পরিচালনা’ করেন। জেদ্দায় ইমিগ্রেশন পার হওয়ার সময় বিষয়টি শনাক্ত হয়। পরে বিমানের জেদ্দা স্টেশন ম্যানেজারের হস্তক্ষেপে তাঁর জিম্মায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। তিনি এখন হোটেলে অবস্থান করছেন।

এর আগে গতকাল মঙ্গলবার রাতে বোয়িং ৭৭৭ উড়োজাহাজ নিয়ে জেদ্দা পৌঁছানোর পর ইমিগ্রেশন কর্মকর্তারা ক্যাপ্টেন মুনতাসিরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আটক করেন। আজ বুধবার সকালে তাঁকে বিমানবন্দর থেকে হোটেলে স্থানান্তর করা হয়। পরে সন্ধ্যার ফ্লাইটে তাঁর পাসপোর্ট পাঠানোর ব্যবস্থা নেয় বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস।

এর আগেও বিমানে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এক ফ্লাইট পরিচালনার সময় ক্যাপ্টেন ফজল মাহমুদ পাসপোর্ট ছাড়া দোহায় পৌঁছে সেখানে আটকা পড়েন। তাঁকে দোহা বিমানবন্দরের বাইরে যেতে দেওয়া হয়নি এবং পরে তিনি অন্য একটি ফ্লাইটে দেশে ফেরেন।

এ ছাড়া চলতি বছরের ৩১ জানুয়ারি ক্যাপ্টেন এনাম মেয়াদোত্তীর্ণ আইডি কার্ড নিয়ে ঢাকা-লন্ডন রুটে ফ্লাইট পরিচালনা করায় লন্ডনের হিথরো বিমানবন্দরে আটক হন। পরে তাঁকে টিকিট কেটে দেশে ফেরত পাঠানো হয়।

পাসপোর্ট ছাড়াই ফ্লাইটে ক্যাপ্টেন মুনতাসির, জেদ্দায় আটক
