আসন সীমানা পুনর্নির্ধারণে কুমিল্লার ৮১১ দাবি-আপত্তির শুনানি রোববার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

নির্বাচন কমিশন। ছবি: সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে সংসদীয় আসনের সীমানা নির্ধারণের বিষয়ে দায়ের করা দাবি-আপত্তির ওপর শুনানি শুরু করতে যাচ্ছে এ এম এম নাসির উদ্দীন কমিশন। আগামীকাল রোববার দুপুর ১২টায় রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে শুনানি শুরু হবে।

কুমিল্লা অঞ্চলের ১৮টি আসন থেকে ৮১১টি দাবি-আপত্তির আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে খসড়ার বিপক্ষে বা আপত্তি জানিয়ে ৪৩১টি আর পক্ষে বা পরামর্শ দিয়ে ৩৮০টি আবেদন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে এসব কথ্য জানা গেছে।

সূত্র জানায়, শুধু কুমিল্লা-১ আসন থেকেই আবেদন পড়েছে ৩৯৭টি। এ ছাড়া কুমিল্লা-২ থেকে ১২ টি, কুমিল্লা-৬ থেকে ৮, কুমিল্লা-৯ থেকে ২২, কুমিল্লা-১০ থেকে ১০৩, কুমিল্লা-১১ থেকে ১, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ থেকে ৫, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ থেকে ১২৪, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫ থেকে ২, চাঁদপুর-২ থেকে ৬, চাঁদপুর-৩ থেকে ১, ফেনী-৩ থেকে ১, নোয়াখালী-১ ও ২ আসন থেকে ২, নোয়াখালী-৪ থেকে ৭, নোয়াখালী-৫ থেকে ১, লক্ষ্মীপুর-২ থেকে ২ ও ৩ আসন থেকে ২টি দাবি-আপত্তির আবেদন ইসিতে জমা পড়েছে।

এরই মধ্যে ইসির সিনিয়র সচিব আখতার আহমেদ জানিয়েছেন, ২৪ থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত সীমানা পুনর্নির্ধারণ সংক্রান্ত দাবি-আপত্তির বিষয়ে শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।

ইসি জানিয়েছে, দুপুর ১২টা থেকে দেড়টা পর্যন্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২, ৩ ও ৫; আড়াইটা থেকে সাড়ে ৩টায় কুমিল্লা-৬, ৯, ১০ ও ১১; সাড়ে ৩টা থেকে ৫টা পর্যন্ত নোয়াখালী-১, ২, ৪ ও ৫, চাঁদপুর-২ ও ৩, ফেনী-৩, লক্ষ্মীপুর-২ ও ৩ আসনের শুনানি হবে।

সীমানা পুনর্নির্ধারণ খসড়া অনুযায়ী, কুমিল্লা-১ আসন বর্তমানে দাউদকান্দি ও তিতাস উপজেলা নিয়ে রয়েছে। খসড়ায় দাউদকান্দি ও মেঘনা উপজেলা নিয়ে কুমিল্লা-১ আসন প্রস্তাব করা হয়েছে। আর কুমিল্লা-২ আসন বর্তমানে হোমনা ও মেঘনা উপজেলা রয়েছে। আর খসড়ায় হোমনার সঙ্গে তিতাস উপজেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কুমিল্লা-১০ আসনে নাঙ্গলকোট উপজেলার সঙ্গে কুমিল্লা-৯ আসনের মনোহরগঞ্জ উপজেলাকে যুক্ত করা হয়েছে।

আর কুমিল্লা-১০ আসনের লালমাই উপজেলাকে লাকসামের সঙ্গে এবং কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলাকে কুমিল্লা-১১ (চৌদ্দগ্রাম) আসনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। এর ফলে, খসড়ায় কুমিল্লা-১১ আসন গঠিত হয়েছে চৌদ্দগ্রাম ও কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলা নিয়ে। এদিকে প্রশাসনিক অখণ্ডতার কথা বলা হলেও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার বিজয়নগর উপজেলার তিনটি ইউনিয়নকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩ (সদর-বিজয়নগর) আসন থেকে কেটে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) এর সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে।

এই ইউনিয়নগুলো হলো বুধন্তী, চান্দুরা ও হরষপুর। নোয়াখালী-১ আসনে সোনাইমুড়ী পৌরসভা ও বজরা ইউনিয়ন যুক্ত করা হয়েছে এবং নোয়াখালী-২ আসন থেকে বজরা ইউনিয়ন বাদ দেওয়া হয়েছে। আর নোয়াখালী-৫ সদর উপজেলার দুটি ইউনিয়ন আশ্বদিয়া ও নেয়াজপুর যুক্ত করা হয়েছে। এসব আসন আগের মতো বহাল রাখতেই বেশির ভাগ আবেদন পড়েছে বলে জানা গেছে।

এ ছাড়া ২৫ আগস্ট খুলনা অঞ্চলের ৭টি আসন থেকে ১০১টি, বরিশাল অঞ্চলের ৬টি আসন থেকে ৩৯২ ও চট্টগ্রাম অঞ্চলের ৭টি আসন থেকে আসা ২০টি দাবি-আপত্তির শুনানি হবে। এদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত সাতক্ষীরা-৩ ও ৪; যশোর-৩ ও ৬; বাগেরহাট-১, ২ ও ৩। আড়াইটা থেকে ৫টা পর্যন্ত ঝালকাঠি-১; বরগুনা-১ ও ২; পিরোজপুর-১, ২ ও ৩; চট্টগ্রাম-৩, ৫, ৮ ও ১৯; খাগড়াছড়ি, রাঙামাটি ও বান্দরবান আসনের শুনানি হবে।

২৬ আগস্ট ঢাকা অঞ্চলের ২৮টি আসন থেকে আসা ৩০৯টি দাবি-আপত্তির শুনানি হবে। এদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত মানিকগঞ্জ-১, ২ ও ৩; নরসিংদী-৪ ও ৫; নারায়ণগঞ্জ-৩, ৪ ও ৫; আড়াইটা থেকে ৫টা পর্যন্ত ঢাকা-১, ২, ৩, ৪, ৫,৬, ৭, ১০, ১৪, ১৫, ১৬, ১৮ ও ১৯ আসনের শুনানি হবে।

শেষ দিন ২৭ আগস্ট রংপুর অঞ্চলের চারটি আসন থেকে আসা ৭টি, রাজশাহী অঞ্চলের ৪টি আসন থেকে আসা ২৩১, ময়মনসিংহ অঞ্চলের ৩টি আসন থেকে আসা ৩, সিলেট অঞ্চলের ১টি আসন থেকে আসা ২ এবং ফরিদপুর অঞ্চলের ৬টি আসন থকে আসা ১৭টি দাবি-আপত্তির শুনানি হবে। এদিন সকাল ১০টা থেকে দুপুর সাড়ে ১২টা পর্যন্ত পঞ্চগড়-১ ও ২; রংপুর-১; কুড়িগ্রাম-৪; সিরাজগঞ্জ-২, ৫, ৬, পাবনা-১; আড়াইটা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত টাঙ্গাইল-৬, জামালপুর-২, কিশোরগঞ্জ-১, সিলেট-১, ফরিদপুর-১ ও ৪; মাদারীপুর-২ ও ৩ এবং শরীয়তপুর-২ ও ৩ আসনের শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৩০ জুলাই ৩০০ সংসদীয় আসনের মধ্যে ৩৯টির সীমানা পুনর্নির্ধারণ করে খসড়া প্রকাশ করে কমিশন। এতে গাজীপুর জেলায় একটি আসন বাড়িয়ে ছয়টি এবং বাগেরহাট থেকে একটি কমিয়ে তিনটির প্রস্তাব করা হয়। পরবর্তীকালে ইসির পক্ষ থেকে দাবি-আপত্তি আহ্বান করা হয়। যার জন্য নির্ধারিত সময় ছিল ১০ আগস্ট। এই সময়ে ৮৩টি আসন থেকে দাবি-আপত্তি জানিয়ে ইসিতে ১ হাজার ৮৯৩টি আবেদন জমা পড়েছে। এর মধ্যে সীমানায় পরিবর্তন আনা এবং বর্তমান সীমানা বহাল রাখার আবেদনও রয়েছে।

