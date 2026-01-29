হোম > জাতীয়

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ ইউএসএ (সিজিএস, ইউএসএ)-এর পরিচালনা পর্ষদ ঘোষণা

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎

সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (সিজিএস) আনুষ্ঠানিকভাবে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ, ইউএসএ (সিজিএস, ইউএসএ)-এর পরিচালনা পর্ষদ ঘোষণা করেছে। এই উদ্যোগটি বৈশ্বিক নীতি সংলাপ, গবেষণা সহযোগিতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ জানায়, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ, ইউএসএ (সিজিএস, ইউএসএ) যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত একটি স্বাধীন, অরাজনৈতিক ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি (সিজিএস, ইউএসএ) নামেও কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। সিজিএস, ইউএসএ শাসনব্যবস্থা, গণতন্ত্র, নিরাপত্তা এবং বৈশ্বিক বিষয়াবলি নিয়ে গবেষণা, নীতি সংলাপ ও জ্ঞানভিত্তিক নেটওয়ার্ক গঠনের লক্ষ্যে কাজ করবে, বিশেষত আন্তঃআঞ্চলিক ও বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোর ওপর গুরুত্ব দেবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সিজিএস, ইউএসএ আইনগত ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা হলেও, এটি নীতি গবেষণা ও সংলাপের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক পরিসরে গবেষক, নীতিনির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের মধ্যে সংযোগ ও সহযোগিতা জোরদারে ভূমিকা রাখবে।

সিজিএস, ইউএসএ-এর পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা হলেন—

১. জিল্লুর রহমান–ফাউন্ডিং বোর্ড চেয়ার, সিজিএস, ইউএসএ; প্রেসিডেন্ট, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ (বাংলাদেশ)

২. ড. ক্লে গুডলো ওয়েসকট–প্রেসিডেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিক ম্যানেজমেন্ট নেটওয়ার্ক, যুক্তরাষ্ট্র

৩. ড. আলী রীয়াজ–ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র

৪. আরিয়া নিজাত–কো-ফাউন্ডার, ইনোভেশন টিকার (iTicker), যুক্তরাষ্ট্র

৫. ড. মোহাম্মদ পারভেজ ইমদাদ–সাবেক লিড ইকোনমিস্ট, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক

৬. সেলচুক কাইল ইনান–অর্থনীতিবিদ, যুক্তরাষ্ট্র

৭. পারভেজ করিম আব্বাসী–নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজ

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, সিজিএস, ইউএসএ নীতিনির্ভর গবেষণা প্রণয়ন, অন্তর্ভুক্তিমূলক সংলাপ আয়োজন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের নীতি ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সহযোগিতা জোরদারে কাজ করবে। ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক জটিলতার প্রেক্ষাপটে গবেষণা ও নীতিচর্চার মধ্যকার সংযোগ জোরদার করাই এই প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য।

সম্পর্কিত

বিমানভাড়া নিয়ন্ত্রণে সরকারি হস্তক্ষেপে সতর্ক করল আয়াটা

নির্বাচনে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করবে না বিজিবি, মোতায়েন থাকবেন ৩৭ হাজার সদস্য

দেশে পৌঁছেছে ১ লাখ ৪০ হাজার পোস্টাল ব্যালট

শিপিং করপোরেশনের মহাব্যবস্থাপকের নানান দুর্নীতি

গণভোটের প্রচার: আইনি ব্যাখ্যা খতিয়ে দেখছে সরকার

গায়ানার জর্জটাউনে নতুন কূটনৈতিক মিশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত

নবম পে স্কেল বাস্তবায়ন না হলে ৬ ফেব্রুয়ারি যমুনা অভিমুখে পদযাত্রার হুমকি

যৌথ বাহিনীর অভিযানে ৭ দিনে সারা দেশে আটক ৫০৪ জন

হ্যাঁ-না প্রচারে অংশ নেবেন না সরকারি কর্মকর্তারা: জনপ্রশাসনসচিব

জাতিসংঘ শান্তি বিনির্মাণ কমিশনের সহসভাপতি নির্বাচিত বাংলাদেশ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা