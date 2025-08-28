সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামানের আরও ৪৪ কোটি টাকার ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্টদের ১২০টি ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসব ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৪৪ কোটি ২৪ লাখ ৭০ হাজার ৯৬৫ টাকা রয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক মো. ইব্রাহিম মিয়া এ নির্দেশ দেন।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত এ নির্দেশনা দেন বলে সংস্থার সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ জানান।
দুদকের উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান এসব অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করার আবেদন করেন।
দুদকের আবেদন অনুযায়ী সাইফুজ্জামান ও তাঁর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১১৪টি ব্যাংক হিসাবের ৪৩ কোটি ৯৪ লাখ ৫৪ হাজার ৪৭০ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে তাঁর স্বজনদের ছয়টি ব্যাংক হিসাবে ২৪ হাজার ৭৯০ ইউএস ডলার বাংলাদেশি টাকায় ৩০ লাখ ১৬ হাজার ৪৯৫ টাকা অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ব্যাংক হিসাব অবরুদ্ধের আবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে দুদকের সাত সদস্যের অনুসন্ধান টিম গঠন করা হয়েছে। অনুসন্ধানকালে তাঁর ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির নামে ঢাকা ব্যাংক হিসাবগুলোর সন্ধান পাওয়া গেছে। অনুসন্ধানকালে দুদক জানতে পেরেছে, সাইফুজ্জামান ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্টরা এসব অর্থ অন্যত্র হস্তান্তর বা স্থানান্তর করতে পারেন। এ পরিস্থিতিতে ওই হিসাবগুলো অবরুদ্ধ করা প্রয়োজন।
এর আগে গত বছরের ১৭ অক্টোবর সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর পরিবারের নামে থাকা দেশ-বিদেশের ৫৮০ বাড়ি, অ্যাপার্টমেন্ট, জমিসহ স্থাবর সম্পদ জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুটি ব্যাংকের হিসাব ও বাংলাদেশের একটি ব্যাংকের হিসাব অবরুদ্ধের আদেশ দেওয়া হয়েছে। গত ৫ মার্চ তাঁর ৩৯টি ব্যাংক হিসাবও অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়। গত ৯ মার্চ সাইফুজ্জামানের ১০২ কোটি টাকার শেয়ার অবরুদ্ধ এবং ৯৫৭ বিঘা জমি ক্রোকের নির্দেশ দেওয়া হয়। গত ৯ জুলাই ৫৭৬ কোটি টাকার বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার অবরুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।
তার আগে গত বছর ৭ অক্টোবর সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী রুকমিলা জামানের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত।