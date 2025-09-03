হোম > জাতীয়

দ্বিতীয়বার আগা খান অ্যাওয়ার্ড পাওয়া স্থপতি মেরিনা তাবাসসুমকে প্রধান উপদেষ্টার অভিনন্দন

বাসস, ঢাকা  

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস দ্বিতীয়বারের মতো আগা খান আর্কিটেকচার অ্যাওয়ার্ড অর্জনের জন্য স্থপতি মেরিনা তাবাসসুমকে অভিনন্দন জানান। ছবি : প্রধান উপদেষ্টার ফেসবুক পেজ

দ্বিতীয়বারের মতো আগা খান আর্কিটেকচার অ্যাওয়ার্ড অর্জন করায় স্থপতি মেরিনা তাবাসসুমকে অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।

প্রধান উপদেষ্টা তাঁর অভিনন্দন বার্তায় বলেছেন, এই বিরল ও ঐতিহাসিক অর্জন বাংলাদেশের জন্য গৌরবময় সাফল্য। তিনি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন, নদীভাঙনে বাস্তুচ্যুত মানুষের জন্য নির্মিত জলবায়ু-সহনশীল, সাশ্রয়ী ও বহনযোগ্য গৃহনকশা ‘খুদি বাড়ি’ প্রকল্প মানবিকতা ও দূরদর্শিতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এর মাধ্যমে বিশ্বকে দেখানো হয়েছে যে স্থাপত্য কেবল নান্দনিকতায় সীমাবদ্ধ নয়, বরং মর্যাদা, স্থিতিশীলতা ও মানব মেধার সৃজনশীল শক্তির প্রতিফলন।

অধ্যাপক ইউনূস স্মরণ করেন, ২০১৬ সালে ঢাকার বায়তুর রউফ মসজিদের নকশার জন্য মেরিনা তাবাসসুম প্রথমবার এই অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন। সেটি ছিল বাংলাদেশের স্থাপত্যকে বিশ্বপরিমণ্ডলে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার একটি মাইলফলক। এবারের স্বীকৃতি সেই ঐতিহ্যকে আরও সুদৃঢ় করেছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

প্রধান উপদেষ্টা আরও বলেন, ‘এই অর্জনের মাধ্যমে আবারও বাংলাদেশকে বৈশ্বিক সৃজনশীলতা ও সামাজিক উদ্ভাবনের মঞ্চে স্থাপন করা হলো। জনগণের পক্ষ থেকে আমরা আপনার অসাধারণ অবদানের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।’

তিনি আরও উল্লেখ করেন, মেরিনা তাবাসসুম বর্তমানে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের গভর্নিং কাউন্সিলের চেয়ারপারসন এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘরের প্রধান পরামর্শক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন।

প্রধান উপদেষ্টা তাঁর ভবিষ্যৎ সৃজনশীল কাজের জন্য শুভকামনা জানান এবং আশা প্রকাশ করেন, তাঁর এই কাজ আগামী প্রজন্মের স্থপতি ও পরিবর্তনসাধকদের জন্য অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করবে।

