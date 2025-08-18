সাবেক পররাষ্ট্রসচিব শহীদুল হকের বিরুদ্ধে দুদকের অনুসন্ধান

সাবেক পররাষ্ট্রসচিব মো. শহীদুল হকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) অনুসন্ধান শুরু করেছে। গতকাল রোববার থেকে এই অনুসন্ধান কার্যক্রম শুরু হয় বলে আজকের পত্রিকাকে জানিয়েছেন দুদকের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।
দুদক সূত্রে জানা গেছে, উপপরিচালক সোহানুর রহমানকে এই অনুসন্ধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
অভিযোগে বলা হয়েছে, দায়িত্বে থাকাকালে শহীদুল হক ক্ষমতার অপব্যবহার ও প্রভাব খাটিয়ে নানা অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থের অপচয় করেছেন। এ ছাড়া তাঁর বিরুদ্ধে ‘রাষ্ট্রবিরোধী চুক্তি সম্পাদন’, ‘অবৈধ সম্পদ অর্জন’ ও ‘বিদেশে অর্থ পাচারের’ অভিযোগ রয়েছে।
দুদকের মহাপরিচালক আক্তার হোসেন বলেন, অভিযোগগুলো প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই করে অনুসন্ধান শুরু করা হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করা হচ্ছে।
১৯৮৬ সালে পররাষ্ট্র ক্যাডারে যোগ দেন শহীদুল হক। ২০০১ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত টানা ১১ বছর তিনি বিশেষ ছুটিতে থেকে মন্ত্রণালয়ের বাইরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় দায়িত্ব পালন করেন।
২০১৩ সালের জানুয়ারিতে তাঁকে ভারপ্রাপ্ত পররাষ্ট্রসচিব হিসেবে নিয়োগ দেয় সরকার। এর আগে তিনি জেনেভায় আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থার (আইওএম) ‘আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও অংশীদারত্ব’ শাখার পরিচালক ছিলেন।