শীতের স্য়ুপের সঙ্গে বাড়িতেই তৈরি করে নিন অনথন

শীতে বাড়িতে কোনো না কোনো স্য়ুপ তো তৈরি করছেনই। খাওয়ার সময় একটা জিনিসই মিস করছেন, তা হলো অনথন। ইতস্তত না করে বাড়িতে এবার বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু এই খাবার। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
ফিলার তৈরির জন্য
উপকরণ
চিকেন কিমা ১ কাপ, সয়া সস এক টেবিল চামচ, আদা ও রসুনবাটা ১ চা-চামচ করে, মিহি কুচি কাঁচা মরিচ এক টেবিল চামচ, মিহি করা পেঁয়াজকুচি এক টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ২ টেবিল চামচ, সাদা গোলমরিচের গুঁড়া আধা চা-চামচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো।
প্রণালি
সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে রাখুন। এবার কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে মাখিয়ে রাখা উপকরণ দিয়ে নেড়েচেড়ে রান্না করুন ৫ থেকে ৭ মিনিট। তৈরি হয়ে গেল অনথনের ফিলার।
ডো তৈরির জন্য
উপকরণ
ময়দা ১ কাপ, ডিম ১ টি, কর্নফ্লাওয়ার প্রয়োজনমতো, লবণ আধা চা-চামচ, পানি ১ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ১ টেবিল চামচ, সয়া সস ১ টেবিল চামচ।
প্রণালি
সব উপকরণ একসঙ্গে মাখিয়ে ঢাকনাসহ ঘণ্টাখানেক রেখে দিন। পরে ১৬ ভাগ করে নিন। এবার কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে গোল রুটি বানিয়ে চার ভাগ করে কেটে পুর ভরে অনথন বানিয়ে সিল করে নিন। এরপর ডুবো তেলে সোনালি করে ভেজে নিলে হয়ে যাবে অনথন।