হোম > জীবনধারা > ফিচার

আসছে রোজ ডে: যেভাবে গোলাপ দিলে প্রিয়জন হবে অভিভূত

তুষ্টি মনোয়ার

মডেল: তনয় ও অদিতি। ছবি: হাসান রাজা

বসন্তের আবহে ভালোবাসার বার্তা নিয়ে এসেছে ফেব্রুয়ারি মাস। ৭ ফেব্রুয়ারি বিশ্বব্যাপী পালিত হয় রোজ ডে বা গোলাপ দিবস। প্রিয়জনকে একগুচ্ছ গোলাপ দিয়ে মনের না-বলা কথাগুলো জানিয়ে দেওয়ার জন্য এর চেয়ে মোক্ষম সুযোগ আর হয় না। ফুলের রানি গোলাপের মোহনীয় সুবাস আর বর্ণিল আভা যুগ যুগ ধরে ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ প্রতীক হিসেবে স্বীকৃত। তবে গৎবাঁধা উপায়ে প্লাস্টিকে মুড়িয়ে এবারও কি গোলাপের তোড়া প্রিয়জনকে উপহার দেবেন? সময় বদলেছে। এবার আপনিও একটু বদলান। গোলাপ উপহার দিন সৃজনশীল ও নান্দনিক উপায়ে।

নান্দনিক রোজ বক্স

সাধারণ তোড়া বা কাগজের মোড়কের বদলে একটি সুন্দর হার্ডবোর্ড বা কাঠের বাক্সে গোলাপ সাজিয়ে উপহার দেওয়া এখন প্রচলিত পদ্ধতি। একে বলা হয় সাসটেইনেবল লাক্সারি। একটি বর্গাকার কিংবা হার্ট শেপ বাক্সের ভেতর ফোম বসিয়ে তার ওপর তাজা গোলাপগুলো এমনভাবে সাজান, যেন সেগুলো দেখতে গালিচার মতো মনে হয়। বাক্সটিকে আরও আকর্ষণীয় করতে সাটিনের ফিতা, লেস কিংবা স্টিকার ব্যবহার করতে পারেন। সঙ্গে বাক্সে মেটালিক কালি দিয়ে একটি ভালোবাসার নোট লিখে আপনি যুক্ত করতে পারেন একান্ত ব্যক্তিগত ছোঁয়া।

চিঠির ভাঁজে গোলাপ

গোলাপের তোড়ার ভেতর ছোট ছোট চিরকুট লুকানো থাকলে তার আবেদন বেড়ে যাবে বহুগুণ। উপহারের সঙ্গে আবেগ জড়ানো কিছু শব্দ হৃদয়ে বেশি দাগ কাটে। তোড়ার প্রতিটি গোলাপের ডাঁটার সঙ্গে একটি ছোট্ট খাম যুক্ত করতে পারেন। সেগুলোতে লেখা থাকতে পারে আপনাদের একসঙ্গে কাটানো মধুর কোনো স্মৃতি, প্রিয় কোনো কবিতার লাইন কিংবা কেন আপনি তাঁকে ভালোবাসেন—তার একটি ছোট তালিকা। প্রিয় মানুষটি যখন একেকটি গোলাপ হাতে নিয়ে মনের কথাগুলো পড়বেন, তখন আপনার প্রতি তাঁর ভালো লাগা কয়েক গুণ বেড়ে যাবে।

চিরস্থায়ী অরিগামি গোলাপ

তাজা ফুল কয়েক দিনেই শুকিয়ে যাবে। তাই চিরন্তন ভালোবাসা বোঝাতে হাতে তৈরি অরিগামি গোলাপ হতে পারে একটি ভিন্নধর্মী উপহার। রঙিন কাগজ ভাঁজ করে তৈরি এই গোলাপগুলো কখনোই মলিন হবে না। নিজের হাতে তৈরি করা উপহারের মূল্য সব সময় বেশি। এই কাগজের গোলাপগুলো একটি সুন্দর বাক্সে সাজিয়ে দিলে তা যেমন সুন্দর দেখাবে, তেমনই আপনার ধৈর্য ও যত্ন দেখে প্রিয়জন অভিভূত হতে বাধ্য হবেন।

প্রিয় বইয়ের পাতায় শুকনো গোলাপ

আপনারা দুজনই কি বই পছন্দ করেন? উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তবে প্রিয় কোনো বইয়ের মাঝখানে একটি গোলাপ প্রেস করে শুকিয়ে উপহার দেওয়া হতে পারে একটি দারুণ সাহিত্যিক রোমান্টিকতা। কোনো ভারী বইয়ের ভেতর গোলাপ বা গোলাপের পাপড়ি রেখে কয়েক সপ্তাহ চাপ দিয়ে রাখুন। এতে পাপড়িগুলো সুন্দরভাবে শুকিয়ে সেট হয়ে যাবে। এরপর সেই বইটি প্রিয়জনকে উপহার দিন। কয়েক বছর পরেও সেই বই খুললে শুকনো গোলাপ মনে করিয়ে দেবে বিশেষ মুহূর্তের কথা। বইয়ের ভেতরের পাতায় তারিখসহ একটি বিশেষ বার্তা লিখতে ভুলবেন না।

রোজ পেটাল পেনডেন্ট

গোলাপের পাপড়ি দিয়ে তৈরি করা লকেট কিংবা পেনডেন্ট এখন বেশ জনপ্রিয়। ছোট ছোট গোলাপের পাপড়িকে রেজিন অথবা বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছ লকেটে বন্দী করে রাখা হয়। লাল বা গোলাপি পাপড়ি দিয়ে তৈরি এমন গয়না আপনার প্রিয়তমার গলার হার বা হাতের ব্রেসলেটে এক ভিন্নমাত্রা যোগ করবে। এটি এমন একটি উপহার, যা সব সময় নিজের সঙ্গে রাখতে পারবেন।

গোলাপ দেওয়াটা শুধুই আনুষ্ঠানিকতা নয়; বরং এটি আপনার হৃদয়ের অনুভূতি প্রকাশের মাধ্যম। তাই এবারের রোজ ডেতে সাধারণ একগুচ্ছ ফুলের সঙ্গে আপনার সৃজনশীলতা আর যত্ন যোগ করে সেটিকে করে তুলুন অনন্য।

