অনুষ্ঠানে অষ্টাদশীর পোশাক

সঠিক রং, মানানসই কাট আর আরামদায়ক কাপড় নির্বাচন করলে অষ্টাদশী মেয়েরা যেমন আত্মবিশ্বাসী থাকেন, তেমনই উৎসবের প্রতিটি মুহূর্তও হবে তাঁদের কাছে স্মরণীয়। তাঁদের পোশাক নিয়ে ফ্যাশন উদ্যোগ আর্টেমিসের স্বত্বাধিকারী ফায়জা আহমেদ রাফার সঙ্গে কথা বলে লিখেছেন ফারিয়া রহমান খান।
বছরের প্রথম তিন মাস মোটামুটি উৎসব লেগেই থাকে। আজ বিয়ের অনুষ্ঠান, তো কাল অন্য কিছু। আবার সামনেই ফেব্রুয়ারি মাস। আসছে বসন্ত উৎসব। তারপর চলে আসবে ঈদ। আমাদের দেশীয় প্রেক্ষাপটে ঈদ, পূজা বা যেকোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে বাড়ির অষ্টাদশীর আগ্রহ যেন একটু বেশিই থাকে। এ বয়সী মেয়েরা শিশুও নয়, আবার পুরোপুরি তরুণীও নয়; ফলে তাদের পোশাকে থাকতে হয় একই সঙ্গে আধুনিক ও ঐতিহ্যের মিশেল।
ক্রপ টপ ও স্কার্ট
টিনএজ মেয়েদের জন্য এখন অন্যতম জনপ্রিয় পোশাক হলো বড় ঘেরের স্কার্টের সঙ্গে আধুনিক কাটের ক্রপ টপ। কিন্তু অনুষ্ঠানের ধরন অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন করা জরুরি। স্কার্ট আর টপ যেকোনো ধরনের অনুষ্ঠানে কিশোরীদের জন্য বেশ আরামদায়ক পোশাক। স্কার্টের সঙ্গে স্কিনি শার্ট বা ক্রপ টপ বা মিডি টপ দিয়ে স্টাইলিং করলে দারুণ লাগবে এ বয়সের মেয়েদের—জানান ফায়জা আহমেদ রাফা। সঙ্গে অ্যান্টিক জুয়েলারি বেশ মানানসই।
এই পোশাক আরামদায়ক হওয়ার একটি বড় কারণ, এতে বড়দের মতো ওড়না সামলানোর ঝামেলা নেই। সিল্ক বা নেটের লেহেঙ্গার সঙ্গে উজ্জ্বল রঙের এমব্রয়ডারি করা ক্রপ টপ এখনকার বড় একটি ট্রেন্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে মিরর ওয়ার্ক বা ফ্লোরাল মোটিফের ডিজাইন টিনএজ মেয়েদের পছন্দের শীর্ষে রয়েছে বলে জানিয়েছেন রাফা।
শারারা ও গারারা স্যুট
উৎসবের সকালে বা রাতের জমকালোপূর্ণ দাওয়াতে শারারা ও গারারা স্যুট টিনএজ মেয়েদের লুকে একধরনের স্নিগ্ধতা যোগ করে। জর্জেট ও শিফন কাপড়ে তৈরি ঘেরওয়ালা এই পায়জামা ও কামিজগুলো বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। পান্না সবুজ, মেরুন বা শর্ষে হলুদ রঙের শারারা স্যুট টিনএজ মেয়েদের উজ্জ্বলতা আরও বাড়িয়ে দেয়। এ পোশাকগুলো খুবই এলিগ্যান্ট হওয়ায় যেকোনো উৎসবের জন্যই উপযুক্ত।
ইন্দো-ওয়েস্টার্ন ফিউশন
যারা প্রচলিত সালোয়ার-কামিজের বাইরে ভিন্ন কিছু পরতে চায়, তাদের জন্য ইন্দো-ওয়েস্টার্ন গাউন সেরা বিকল্প। দেশীয় কাজের সঙ্গে পাশ্চাত্য ধাঁচের এই লং গাউনগুলো ঈদ বা বিয়েবাড়িতে পরার জন্য সেরা। এ ছাড়া শর্ট কুর্তির সঙ্গে পালাজো বা স্কার্টের কম্বিনেশন এখনকার টিনএজ মেয়েদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। ফায়জা আহমেদ রাফা বলেন, ‘রেডি টু ওয়্যার শাড়িও কিশোরী বয়সে অনুষ্ঠানের জন্য পারফেক্ট হবে, যদি সেটা হয় বিয়েবাড়ি। তা ছাড়া কামিজ বা কুর্তির সঙ্গে হালকা গয়না পরলেও এলিগ্যান্ট লুক দেবে।’ সে ক্ষেত্রে দিনের বেলার অনুষ্ঠানে সাদা, ল্যাভেন্ডার ও প্যাস্টেল শেডের মতো হালকা রংকে প্রাধান্য দিতে হবে। আর রাতের অনুষ্ঠান হলে গাঢ় রং ভালো লাগবে। বটল গ্রিন, কালো, ওয়াইন রেডের মতো আকর্ষণীয় রং বেছে নিতে পারে এই বয়সী কিশোরীরা—জানিয়েছেন রাফা।
আনারকলি ও প্যাস্টেল শেড
মার্জিত লুকে উৎসব উদ্যাপনের জন্য আনারকলি স্যুট কিশোরীদের চমৎকার পছন্দ। বর্তমানে কড়া রঙের চেয়ে প্যাস্টেল শেড, যেমন পিচ, মিন্ট গ্রিন বা ল্যাভেন্ডার রঙের আনারকলি বেশি জনপ্রিয়। এ পোশাকগুলো টিনএজ মেয়েদের চপলতাকে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে।
সঠিক পোশাক নির্বাচনের টিপস